Manchester United, üç puana üç golle uzandı
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Everton'ı 3-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'da çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak Manchester United, ligin 13. haftasında Everton ile karşılaştı.
Manchester temsilcisi, 3. dakikada Alejandro Garnacho, 56. dakikada Marcus Rashford (penaltı) ve 75. dakikada Anthony Martial'ın golleriyle galibiyete uzandı. Garnacho'nun attığı şık golse maça damgasını vurdu.
Suiiiii.— 🇨🇦Canadian Spirit🇨🇦🇳🇬 (@Princeflexzy0) November 26, 2023
What a goal pic.twitter.com/QJ4qkz47La
Manchester United, bu galibiyetle puanını 24'e çıkarırken, düşme hattındaki Everton 4 puanda kaldı.
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