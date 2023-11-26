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Manchester United, üç puana üç golle uzandı

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Everton'ı 3-0 mağlup etti.

Spor
  • 26.11.2023 22:01
  • Giriş: 26.11.2023 22:01
  • Güncelleme: 26.11.2023 22:07
Kaynak: AA
Manchester United, üç puana üç golle uzandı
Fotoğraf: Manchester United

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'da çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak Manchester United, ligin 13. haftasında Everton ile karşılaştı.

Manchester temsilcisi, 3. dakikada Alejandro Garnacho, 56. dakikada Marcus Rashford (penaltı) ve 75. dakikada Anthony Martial'ın golleriyle galibiyete uzandı. Garnacho'nun attığı şık golse maça damgasını vurdu.

Manchester United, bu galibiyetle puanını 24'e çıkarırken, düşme hattındaki Everton 4 puanda kaldı.

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