Manipülasyon yapmayın, önlem alın

Haber Merkezi

6 Şubat'ta Maraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından enkaz kaldırma çalışmalarının bölgede hava kirliliğini artırdığı belirtildi. Buna karşın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki hava kalitesinin iyi olduğu yönünde açıklama yaptığını anımsatan Türk Tabipleri Birliği (TTB), bakanlığa tepki göstererek “Bakanlık, manipülasyon yapmak yerine partikül madde kirliliğini önlemek için derhal gerekli önlemleri almalıdır” dedi.

7 Eylül Dünya Temiz Hava Günü. Özellikle deprem bölgesinde hava kirliliğinin alarm verdiğine dikkat çeken TTB, 11 ilde büyük yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden yedi ay geçtiğini anımsatarak "Deprem bölgesinde yıkım ve enkaz taşıma sırasında ortaya çıkan hava kirliliği, halk sağlığını yaşamsal düzeyde tehdit etmektedir" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bölgedeki havanın kalitesinin iyi olduğu yönündeki açıklamasına tepki gösterilen açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Afetin insan eliyle felakete dönüştüğü şubat depremlerinin ardından 6 ay boyunca partikül madde ölçümü raporlanmayan bölgede; Türk Tabipleri Birliği ve Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından yapılan ölçümler, partikül madde limit değerlerinin aşıldığını göstermektedir.

Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, deprem bölgesindeki geçmişe dönük hava kalitesi verilerini 'iyi' olarak yayımlamış; öyle ki deprem günü ve takip edenler günlerde dahi en yoğun yıkımın yaşandığı bölgelerdeki hava kalitesi 'güzel bir hava' olarak tanımlamıştır. Bakanlık hava kalitesi verilerinde manipülasyon yapmak yerine partikül madde kirliliğini önlemek için derhal gerekli önlemleri almalıdır. Temiz hava haktır.”