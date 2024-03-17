Manisa'da 3 arkadaşını tüfekle yaralayan çocuk gözaltına alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, arazide buldukları pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu 3 arkadaşını yaralayan çocuk, gözaltına alındı.

Manisa'da 3 arkadaşını tüfekle yaralayan 16 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, C.A. (16) ve arkadaşları E.Y. (19), T.Z. (20) ve C.A. (20) Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Efe Küme Evleri yakınlarındaki boş arazide pompalı tüfek buldu.

C.A'nın elindeki tüfek, şakalaşırken kazara ateş aldı. Yaralanan 3 kişi, kendi imkanlarıyla çeşitli hastanelere gitti.

Yaralıların hastanedeki ifadeleri doğrultusunda C.A. polis ekiplerince evinde gözaltına aldı.