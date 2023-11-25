Manisa'da bir çocuk ailesinin husumetli olduğu kişiyi silahla öldürdü

Manisa'nın Soma ilçesinde 16 yaşındaki A.Y. isimli çocuk, ailesinin husumetli olduğu 42 yaşındaki Şener Uysal'ı av tüfeği ile vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri zanlı A.Y ile 5 kişiyi gözaltına aldı.

Güncel 25.11.2023 14:10 Giriş: 25.11.2023 14:10

Güncelleme: 25.11.2023 14:15 Kaynak: AA

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Manisa'da bir çocuk husumetli oldukları bir kişiyi silahla öldürdü. Soma ilçesi Ularca Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki A.Y, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak husumetli oldukları 42 yaşındaki Şener Uysal'ı av tüfeğiyle vurduğunu söyledi. Adrese giden jandarma ve sağlık ekipleri, zeytin bahçesinden dönerken vurulan Uysal'ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri, zanlı A.Y ile 5 kişiyi gözaltına aldı.