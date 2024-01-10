Manisa'da bir erkek, Özge Güleryüz isimli kadını silahla vurarak katletti

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir Osman Davras, birliktelik yaşadığı belirtilen Özge Gülenyüz'ü başından vurarak öldürdü. Davras, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Kadın 10.01.2024 16:31 Giriş: 10.01.2024 16:31

Güncelleme: 10.01.2024 16:36 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde birliktelik yaşadığı belirtilen kadını öldüren erkek, aynı silahla intihar etti. İlçede emlakçılık yapan Osman Davras (48), Acarlar Mahallesi'nde giyim mağazası bulunan Özge Gülenyüz'ün (34) iş yerine gitti. Osman Davras, burada Gülenyüz'ü tabancayla vurarak katletti. Davras cinayet sonrası, aynı silahla intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Gülenyüz ile Davras'ın hayatlarını kaybettiklerini belirledi.