Manisa'da iş cinayeti: Merdiven boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Manisa'nın Akhisar ilçesinde merdiven boşluğuna düşen 54 yaşındaki Sawfan Aladdin hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Manisa'nın Akhisar ilçesinde inşaatta merdiven boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki Hükümet Konağı inşaatında çalışan 54 yaşındaki Sawfan Aladdin, 3. kattan merdiven boşluğuna düştü.
Mesai arkadaşlarının ihbarıyla şantiyeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aladdin müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sıradaki Haber