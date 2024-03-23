Manisa'da konuşan Özgür Özel'den anket vurgusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da konuşuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da konuşuyor.

Miting için toplanan kalabalığa "Beni seven arkamdan gelsin" diye seslenen Özgür Özel, şehrin yaşadığı sorunlardan bahsetti.

Bazı afişlerin sprey boyayla bozulduğunu veya yırtıldığını belirten Özgür Özel, bunlarla ilgili bazı örnekler saydıktan sonra, "Ülkü ocaklarına gittiler. Bu raketleri kırın dediler. Aklı başında Manisalılar 'Adam genel başkan olmuş, partili partisiz herkes tebrik edip mutlu olmuş. Biz niye yapıyoruz?' demişler" ifadelerini kullandı.

"KENT SUÇLARINA KARŞI BÜYÜK MÜCADELE VERDİ"

Cumhur İttifakı'nın önüne gelen anketler nedeniyle sinirlendiğini öne süren Özgür Özel, partisinin Manisa adayı Ferdi Zeyrek için oy istedi. Özgür Özel, Zeyrek'in kent suçlarına karşı büyük mücadele verdiğini ve CHP'liler kadar AKP'lilerin de takdirini kazandığını söyledi.

MAL VARLIĞI VURGUSU

AKP ve MHP'nin Manisa'daki toplam oyunun yüzde 50'yi bulmasına rağmen anketlerde geride olduğuna yönelik sorulara verdiği cevaplardan da bahseden Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Bütün belediye başkanlarımız mal varlıklarını açıklıyorlar. Ancak Manisa'nın iliğini kemiğini sömüren bu anlayışa karşı bıçak kemiğe dayandı. Manisa'nın dört bir yanı illallah diyor. Biz buraya Manisa ittifakını teklif ediyoruz."

Mitingdeki kalabalığa, "31 Mart'ta Manisa'yı bu gözü dönmüşlerden kurtarmaya var mıyız?" diye soran Özgür Özel, "Yeni başkanın adı Ferdi, hayırlı olsun" dedi.

Geçen seçimde Manisa'da iki ilçede İYİ Parti'yi desteklediklerini ve ikisinde de seçimin az farkla kaybedildiğini hatırlatan Özgür Özel, bu seçimde ittifak kurulmadığını ancak tabanda bu ittifakın sağlanabileceğini söyledi.

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