Manisa'da midibüsle çöp kamyonu çarpıştı: 17 kişi yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikadan çıkan işçileri taşıyan servis midibüsüyle çöp kamyonunun çarpışması sonucu yaralanan 17 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 5'inin hayati tehlikesi bulunuyor.
Manisa'da servis midibüsüyle çöp kamyonunun çarpışması sonucu yaralanan 17 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şehzadeler ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikadan çıkan işçileri taşıyan servis midibüsü, Manisa -Turgutlu kara yolu Akpınar mevkisinde, park halindeki Manisa Büyükşehir Belediyesine ait çöp kamyonuna çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan 17 yaralıdan 5'inin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.