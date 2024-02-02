Manisa'da Mitsubishi şantiyesinde yangın: Göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Mitsubishi fabrika şantiyesinde çıkan yangın sırasında göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, bir şantiyede çıkan yangına müdahale etmek isteyen iki işçi göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Organize Sanayi Bölgesindeki Mitsubishi fabrika şantiyesinde meydana geldi.

Şantiyede yangın çıkınca işçiler, hemen yangına müdahale etti. Bu sırada iki işçi, göçük altında kaldı.

İşçilerin kurtarılması için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sırasında, iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı.