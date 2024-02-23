Manisa'da otomobil ile TIR çarpıştı: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobildekilerin tarım işçisi olduğu öğrenildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Cengiz Akalın idaresindeki 45 AEN 680 plakalı otomobil, Akhisar-Gölmarmara kara yolu Beyoba Kavşağı'nda, M.R.C'nin (26) kullandığı 63 ACH 244 plakalı TIR ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Otomobildeki Hafize Akalın (56), Fatma D. (45) ve Ayşe Dedeoğlu (53), kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücüler ve otomobildeki Halil İbrahim D. ambulansla Akhisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik Gölmarmara istikametine bir süre tek şeritten sağlandı.
Cenazeler, otopsi için Akhisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kazaya karışan otomobildekilerin tarım işçisi olduğu öğrenildi.