Manisa'da Özgür Özel etkisi: CHP büyük başarı kazandı

CHP, Genel Başkan Özgür Özel'in memleketi Manisa'da tarihi bir başarı elde etti. Büyükşehir Belediye seçimini büyük farkla kazanan CHP, ilçe belediye başkanlığı sayısını 14'e yükseltti.

Türkiye dün yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti.

Seçimlerin kazananı CHP oldu. CHP, 35 belediye başkanlığı kazanırken 14 büyükşehir belediye başkanlığı elde etti.

Bir önceki seçimlerde CHP'den büyükşehir belediye başkanlıklarını kazanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yerini korudu.

CHP, Balıkesir'de Ahmet Akın, Bursa'da Mustafa Bozbey, Denizli'de Bülent Nuri Çavuşoğlu, Eskişehir'de Ayşe Ünlüce, Manisa'da Ferdi Zeyrek, Muğla'da Ahmet Aras, İzmir'de Cemil Tugay ve Tekirdağ'da ise Candan Yüceer ile büyükşehir belediye başkanlığı sayısını 14'e çıkardı.

MANİSA BAŞARISI

CHP, Genel Başkan Özgür Özel'in memleketi Manisa'da tarihi bir başarı elde etti.

Büyükşehir adayı olarak Ferdi Zeyrek'i gösteren CHP, burada seçimi kazandı.

Ferdi Zeyrek 57.22 oy oranıyla seçimi kazanırken, rakibi MHP'li Cengiz Ergün yüzde 29.76 oy oranında kaldı.

İLÇE BELEDİYELERİ SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

CHP, büyükşehir belediyesinin yanında ilçe belediye başkanlıklarında da ciddi bir başarı gösterdi.

2019 yerel seçimlerinde Akhisar, Saruhanlı, Aladağ ve Turgutlu'yu kazanan CHP, bu seçimde sadece Saruhanlı'yı AKP'ye kaybetti, diğer 3 ilçeyi korumayı başardı.

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde Manisa'da ilçe belediye sayısını 14'e yükseltti.

CHP'nin kazandığo ilçeler şöyle oldu: Soma, Kırkağaç, Akhisar, Gördes, Köprübaşı, Salihli, Gölmarmara, Ahmetli, Turgutlu, Şehzadeler, Yunusemre, Kula, Alaşehir ve Sarıgöl...