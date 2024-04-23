Manisa'da şantiye bekçisi cinayeti: Zanlı tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, şantiye bekçisinin pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Akaryakıt istasyonunda şantiye bekçisi olan Sezer Akbulut'un, 20 Nisan'da konteynerde ölü bulunmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında cinayet şüphelisinin S.K. (25) olduğu belirlendi.
Şüpheli S.K, Karaoğlanlı Mahallesi'ndeki ikametinin bulunduğu sokakta polis ekipleri tarafından yakalandı.
Emniyetteki ifadesinde S.K'nin cinayeti alacak verecek nedeniyle işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye götürülen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
İzmir-Ankara kara yolu Durasıllı Mahallesi yakınlarındaki akaryakıt istasyonu inşaatında şantiye bekçisi olan Sezer Akbulut'tan (54) haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, şantiyeye giden polis ekipleri, Akbulut'u konteynerde yerde hareketsiz yatarken bulmuştu.
Yapılan incelemede Akbulut'un pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlenmiş, polis olaya ilişkin çalışma başlatmıştı.