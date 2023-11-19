Manisa'da şüpheli kadın ölümü: Anne ile kızının cansız bedeni asansörde bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde 48 yaşındaki Devrim Güler ile 18 yaşındaki kızı Doğa Etyemez'in cansız bedenleri oturdukları apartmanın asansöründe bulundu.

Manisa'nn Salihli ilçesinde 48 yaşındaki Devrim Güler ile 18 yaşındaki kızı Doğa Etyemez'in cansız bedenleri bulundu.

İki kadının cansız bedenlerinin oturdukları apartmanın asansöründe bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaçeşme Mahallesi'ndeki binada oturan bir kişi, zemin kata inmek için asansör çağırdı.

Apartman sakini, asansör kabininde, aynı binada oturan komşuları 48 yaşındaki Devrim Güler ile 18 yaşındaki kızı Doğa Etyemez'in hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Güler ile Etyemez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi işlemi için Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne ile kızın ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.