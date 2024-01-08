Manisa'da vinç devrildi: Operatör Mert Bayat isimli işçi öldü

Manisa'nın Kula ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Mert Bayat'ın (20) kullandığı kule vinç, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Vincin devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırlan Mert Bayat kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Çalışma Yaşamı 08.01.2024 14:41 Giriş: 08.01.2024 14:41

Güncelleme: 08.01.2024 14:45 Kaynak: AA

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Manisa'nın Kula ilçesinde kule vincin devrilmesi sonucu yaralanan operatör hayatını kaybetti. 4 Eylül Mahallesi'nde devam eden bir inşaatta vinç operatörü olarak çalışan Mert Bayat'ın (20) kullandığı kule vinç, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bayat, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Bayat, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.