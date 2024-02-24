Manisa'da yangın çıkan evde bir kadının cansız bedenine ulaşıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 26 yaşındaki Güldeniz Aşçı isimli kadının cansız bedeni bulundu. Güldeniz Aşçı'nın evde misafir olduğu öne sürüldü.

Manisa'da bir evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında Güldeniz Aşçı iismli kadın ölü bulundu.

Alaşehir ilçesinin Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken evde yapılan incelemede Güldeniz Aşçı'nın cansız bedeni bulundu.

Aşçı'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

MİSAFİR OLARAK GELDİ

Aşçı'nın Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet ettiği ve bir kuaförün yanında çalıştığı, eve misafir olarak geldiği öğrenildi.

Evin sahibi C.S, gazetecilere, evinde iki kardeşin kiracı olarak kaldığını, bu sabah Güldeniz Aşçı'nın eve gelerek kahvaltı hazırlayacağını söylediğini, kardeşlerin ise işe gittiğini öğrendiğini belirterek yangının nasıl çıktığının henüz belirlenemediğini ifade etti.