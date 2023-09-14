Manisa'da yük treninin çarptığı genç hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde yük treninin çarptığı 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Salihli'den Manisa'ya giden yük treni, Kurtuluş Mahallesi Adamoğlu Durağı yakınlarında rayların karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Muhammet Vehbi Yıldız'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Yıldız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıldız, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.