Manisa'da zeytin tankında çıplak sepetleme yapan şahıs yakalandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytin tankında çıplak sepetleme yapan şahıs jandarma tarafından yakalandı. Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntüler sonrasında gözaltına alınan şüpheli eğlence amacıyla yaptığını itiraf etti. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ise işletmeyi mühürledi.

Güncel 29.07.2023 18:28 Giriş: 29.07.2023 18:28

Güncelleme: 29.07.2023 22:23 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+