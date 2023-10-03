Manisa'daki Marmara Gölü tamamen kurudu: "Düzensiz ve kaçak sulama nedeniyle yok oldu"

Manisa’nın Salihli ve Gölmarmara ilçeleri sınırları arasında yer alan bir alüvyon set gölü olan 44,5 km’lik Marmara Gölü kurudu.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesine ismini veren Marmara Gölü, 2011'den 2021'e kadar geçen 10 yıllık süreçte, devlet kurumlarının hatalı su ve tarım politikaları sonucunda tamamen kurudu.

Marmara gölü yok oldu!



📌 Dolu olduğu zaman 320 milyon metreküp su kapasitesine ulaşmıştı.



📌 Yılda 150 milyon metreküp su gölden Gediz Ovası’na akıyordu.



📌 20 bin su kuşunu barındırıyordu.



📌 Nesli tehlike altına girmeye yakın olan tepeli pelikan türünün dünya nüfusunun kış… pic.twitter.com/bUTxaBRMYj — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) October 3, 2023

Marmara Gölü'nün kurumasıyla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Buğra Gökce, su kaynaklarının uygunsuz kullanımına vurgu yaparak şunları söyledi:

"Yılda 150 milyon metreküp su gölden Gediz Ovası’na akıyordu. 20 bin su kuşunu barındırıyordu. Nesli tehlike altına girmeye yakın olan tepeli pelikan türünün dünya nüfusunun kış aylarında %9’u Marmara Gölü’nde besleniyor ve kışı da burada geçiriyordu. Göl, Ulusal Sulak Alan vasfında ve Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’ne göre koruma altında. Ama her şeye rağmen göl kurudu. Düzensiz ve kaçak sulama, iklim değişikliği ile en önemlisi göl kaynaklarının uygunsuz kullanımı nedeniyle doğal bir zenginliğimiz yok oldu. Akıl ve bilimin ışığında, ekolojik varlığımızı koruyacak, doğa dostu uygulamalara tüm Türkiye’de ihtiyacımız var" dedi.