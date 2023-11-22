Manisa Salihli’de halk kazandı: JES projesi iptal edildi

Sanko isimli şirketin Manisa Salihli'de yapmak istediği JES için 17 adet kaynak arama kuyusuna karşı açılan davada mahkeme, projenin iptal edilmesine karar verdi.

Aycan KARADAĞ

Manisa Salihli ilçesinde Sanko isimli şirketinin yapmak istediği jeotermal enerji santralı(JES) için 17 adet kaynak arama kuyusuna karşı açılan davada mahkeme, projenin iptal edilmesine karar verdi.

Salihli Çevre Derneği ve bölge halkı tarafından projeye karşı açılan dava, Manisa 2. İdare Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, proje için verilen ‘çevresel etki değerlendirme(ÇED) gerekli değildir’ kararının iptal edildiğini duyurdu. Kararda, ‘ÇED gerekli değildir’ kararının hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Projenin çevresel etkilerinin ve bu etkilerin en aza indirilmesi konularının jeolojik ve hidrojeolojik yönlerden yeterli değil. Gediz Havzası’nın mevcut durumu nedeniyle bu havzada gerçekleştirilecek jeotermal enerji projelerinin çevre dengesini bozabilir. Proje dosyasında, alanda yapılması gerekli jeofizik çalışmalar bulunmuyor. Proje, yeryüzü ve yeraltı suları, bitki örtüsüne, canlılar ve tarım sektörüne potansiyel olumsuz etkilerinin olacağı, mutlak tarım arazisi vasfındaki alanların tarım dışı amaçla kullanılabilmesi için toprak koruma projesinin bulunması gerekli iken proje tanıtım dosyasında bu yönde bir çalışma bulunmuyor. Planlanan jeotermal kaynak arama sondaj faaliyeti projesi ile ilgili olarak verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Derneğin ve yurttaşların avukatlığını yapan Yıldıray Çıvgın, “Bu davanın kazanılması, hem ilçemizin geleceği açısından hem de müvekkillerimizin haklılığını göstermesi açısında oldukça büyük bir hukuki kazanımdır. Umarım bu dava, bir nebze olsun sermaye şirketlerini ilçemizden uzaklaştırır. Şimdi mücadelemizi büyütme zamanı” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Sanko A.Ş. isimli şirket, geçtiğimiz yıl Manisa'nın Salihli ilçesinde Gediz Havzası'nda 17 adet JES kuyusu projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Bakanlık ise proje 28 Aralık 2022 tarihinde ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi. Salihli Çevre Derneği ve bölgede yaşayan yurttaşlar, kararı mahkemeye taşıdı. Yurttaşlar proje hayata geçerse tarım arazileri ve su kaynaklarının zarar göreceğini ifade etti. Manisa 2. İdare Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında 12 Haziran 2023 tarihinde yapılan bilirkişi keşfi yapıldı. Keşifte, şirketin kaçak kuyu açtığı tespit edildi. Yapılan keşif sırasında, raporda bulunan 2 kuyunun yerinin değiştirildiği, bu yer değişikliğinin ÇED raporunda ve mahkemeye sunulan belgeler arasında bulunmadığı ve ayrıca değişikliğe ilişkin resmi makamlarca herhangi bir ilanın yapılmadığı ortaya çıktı. Mahkeme son olarak 9 Ekim tarihinde proje için verilen ÇED kararının yürütmesini durdurdu.