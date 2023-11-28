Manisa’da 3 yılda 16 bin esnaf kepenk kapattı

Ekonomi Servisi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Manisa’da 2020 yılından 2023 yılı ağustos ayı sonuna kadar geçen sürede Manisa’da 16 binden fazla esnafın kepenk kapattığını bildirdi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’in soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat COVİD-19 salgınının başladığı 2020 yılından 2023 yılı ağustos ayı sonuna kadar geçen sürede Manisa’da 16 binden fazla esnafın kepenk kapattığını söyledi. Başevirgen, “Ticaret Bakanı Bolat soru önergemize verdiği yanıtta 2022 yılında Manisa’da kepenk kapatan esnaf sayısının 4 bin 228 olduğunu açıkladı. İlçelere göre dağılımına bakıldığında Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar, Salihli ve Turgutlu ilk sıralarda yer alıyor” diye konuştu.

Pandemi döneminden bu yana taşıdıkları borç yükünü hafifletemeyen KOBİ’lerin bankacılık sektörüne olan borçlarının eylül ayı itibari ile 3 trilyon lirayı aştığını söyleyen Başevirgen, “Girdi maliyetleri artan, borç batağından kurtulamayan esnafımız artık son çareyi işyerini kapatmakta buluyor. Çünkü vatandaşın alım gücü yok. Esnaf işyerini siftahsız kapatıyor. Masraflar çevrilebilir olmaktan çıktı. Borcu takibe düşen KOBİ sayısı 303 bin 500’e ulaştı” ifadelerini kullandı.