Manisa’da asansörde ölü bulunan anne-kız, erkek komşuları tarafından katledilmiş!

Manisa'nın Salihli ilçesinde oturdukları binanın asansöründe cansız bedenleri bulunan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez'in komşuları Atalay Yüksel tarafından öldürüldükleri ortaya çıktı. Kadın cinayetini itiraf eden Yüksel'in ifadesinde, Devrim Güler ile gönül ilişkisi kurmak istediğini ancak Doğa Etyemez'in buna izin vermediğini bu nedenle de önce Doğa'yı ardından da Devrim Güler'i öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Manisa'da asansörde cansız bedenleri bulunan anne ile kızının, komşuları Atalay Yüksel erkek tarafından iple boğularak öldürüldükleri ortaya çıktı.

Olay, dün Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Bina sakinleri, dün saat 08.00 sıralarında apartmanda oturan 48 yaşındaki Devrim Güler ile 18 yaşındaki kızı Doğa Etyemez'i asansörde hareketsiz buldu. İhbarla olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.

İncelemede, anne ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuk annesi Devrim Güler ile kızının cenazesi, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anne-kızın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yapılan araştırma neticesinde katil zanlısının Devrim Güler’in alt komşusu olan Atalay Yüksel (57) olduğu tespit edildi.

Olaydan sonra önce trenle İzmir’e, oradan da uçakla Ankara’ya kaçan Yüksel, dün akşam saatlerinde yakalanarak Salihli’ye getirildi. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde cinayeti itiraf eden Yüksel, ardından Adliye’ye sevk edildi.





Yüksel’in ifadesinde Devrim Güler ile gönül ilişki yaşamak istediği bunu duyan kızı Doğa Etyemez’in olaydan haberdar olması üzerine evde kavga çıktığı öğrenildi.

Yüksel’in "Doğa’nın bu olayı öğrenmesi üzerine eve çıktım ve tartışmaya başladım. Tartışma sonucunda Doğa’yı telle boğarak öldürdüm. Bu olay 01.30 sırlarında yaşandı. Ben bu arada evde bekledim. Yaklaşık 2 saat sonra Devrim Güler eve geldi. Sonra onu da telle boğarak öldürdüm. Olay apartmanın ikinci katında yaşandı. Olaydan sonra her ikisinin de cesedini asansöre koydum ve asansörü 4’üncü kata gönderdim. Sonra sabah bilet alarak trenle önce İzmir’e, ardından yine bilet alarak uçakla Ankara’ya gittim” dediği öğrenildi.



Atalay Yüksel, tutuklanarak cezaevine gönderildi.