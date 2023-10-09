Manisa’da direnenler kazandı: JES şirketi durduruldu

Sanko isimli şirketin Manisa Salihli'de yapmak istediği JES için 17 adet kaynak arama kuyusuna karşı açılan davada mahkeme, ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi. Avukat Yıldıray Çıvgın, “Mahkemenin yürütmeyi durdurması Salihli halkı için büyük bir hukuki kazanımdır. Ancak mücadelemiz devam etmektedir” dedi.

Aycan KARADAĞ

Sanko isimli şirketin Manisa Salihli'de yapmak istediği JES için 17 adet kaynak arama kuyusuna karşı açılan davada mahkeme, ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi. Avukat Yıldıray Çıvgın, “Mahkemenin yürütmeyi durdurması Salihli halkı için büyük bir hukuki kazanımdır. Ancak mücadelemiz devam etmektedir” dedi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Sanko A.Ş. tarafından jeotermal enerji santralı(JES) için 17 adet kaynak arama kuyusuna karşı açılan davada mahkeme kararını verdi. Salihli Çevre Derneği ve yurttaşlar tarafından projeye karşı açılan dava, Manisa 2. İdare Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, proje için verilen ‘çevresel etki değerlendirme(ÇED) gerekli değildir’ kararının yürütmesini durduruldu.

Kararda, “Bilirkişi raporu kapsamında çevresel etkilerde göz önünde bulundurulduğunda, telafisi güç ya da imkânsız zararlar meydana getirebileceği bu nedenle dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması gerektiği sonucuna varılmıştır. Karara karşı itiraz yolu kesin olarak kapalı olması oybirliğiyle karar verildi” denildi.

Derneğin ve yurttaşların avukatlığını yapan Yıldıray Çıvgın, “Bu karar, Sanko'nun faaliyetlerinin Salihli'ye vereceği zararı ispatlar niteliktedir. Mahkemenin yürütmeyi durdurması Salihli halkı için büyük bir hukuki kazanımdır. Ancak mücadelemiz devam etmektedir. Hala ilçemize yeni JES kuyuları açılmak isteniyor. Biz tüm çevre dostlarını ve Salihli halkını mücadeleye devam etmeye çağırıyoruz” diye konuştu.

BİLİRKİŞİ RAPORU: KAMU YARARI YOK

Dava kapsamında oluşturulan bilirkişi raporunda ise projesi için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararının kamu yararı taşımadığı belirtildi. Raporda şu konulara dikkat çekildi:

Söz konusu etkinliğin çevresel etkilerinin ve bu etkilerin en aza indirilmesi konularının jeolojik ve hidrojeolojik yönlerden yeterli değil.

Yüzey ve yeraltı suları ile tarımsal toprakların kirletilme potansiyeli mevcut olduğu için söz konusu etkinlikte kamu yararı bulunmuyor.

Gediz Havzası’nın mevcut durumu nedeniyle bu havzada gerçekleştirilecek jeotermal enerji projelerinin kamu yararı ve çevre dengesi kapsamında kamu yararı bulunmuyor.

Mutlak tarım arazisi vasfındaki alanların tarım dışı amaçla kullanılabilmesi için "Toprak Koruma Projesi'nin bulunmasının gerekiyor.

Proje dosyasında sondajlar için yer seçimi, kuyu teçhiz planları, jeotermal akışkanın kimyasal özellikleri, akış testleri ve çevresel etkileri gibi konuların yeterli düzeyde açıklanmamış.

ŞİRKET KAÇAK KUYU AÇMIŞ

Sanko A.Ş. isimli şirket, geçtiğimiz yıl Manisa'nın Salihli ilçesinde Gediz Havzası'nda 17 adet JES kuyusu projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Bakanlık ise proje 28 Aralık 2022 tarihinde ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi. Salihli Çevre Derneği ve bölgede yaşayan yurttaşlar, kararı mahkemeye taşıdı. Yurttaşlar proje hayata geçerse tarım arazileri ve su kaynaklarının zarar göreceğini ifade etti. Dava kapsamında 12 Haziran 2023 tarihinde yapılan bilirkişi keşfi yapıldı. Keşifte, şirketin kaçak kuyu açtığı tespit edildi. Yapılan keşif sırasında, raporda bulunan 2 kuyunun yerinin değiştirildiği, bu yer değişikliğinin ÇED raporunda ve mahkemeye sunulan belgeler arasında bulunmadığı ve ayrıca değişikliğe ilişkin resmi makamlarca herhangi bir ilanın yapılmadığı ortaya çıktı.