Manisa’da doğalgaz zehirlenmesi: 2 kardeş hayatını kaybetti

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde iddiaya göre 3 gün önce taşındıkları evde yaşanan doğalgaz sızıntısı nedeniyle 2 kız kardeş hayatını kaybetti. Çocuklarının cansız bedenini bulan anne sinir krizi geçirirken, kardeşlerin cenazeleri kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, doğalgazdan zehirlendikleri iddia edilen 2 kız kardeş hayatını kaybetti.

3 gün önce taşındıkları Atatürk Mahallesi’ndeki evlerinde kızlarını yerde hareketsiz yatarken gören anne Tayyibe L. (40), durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine emniyet, sağlık ekipleri ve doğalgaz ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Ayşe (16) ve Leman Nur Yalçın’ın (22) hayatını kaybettiğini tespit etti. Doğal gazdan zehirlendikleri tahmin edilen Ayşe ve Leman Nur Yalçın’ın cenazeleri, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olay sonrası doğal gaz ekiplerinin, cihaz ile yaptıkları ölçümlerde evin mutfak kısmında yoğun gaz tespit edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.