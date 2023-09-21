Manisa’da işçi servisi ile TIR çarpıştı: 1’i ağır 23 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halinde olan domates yüklü TIR ile işçileri taşıyan servis çarpıştı. Çarpışma sonucunda 1'i ağır 23 kişi yaralandı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde domates yüklü TIR ile işçi servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır, 23 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-İzmir E96 Karayolu Durasıllı Işıklı Kavşakta meydana geldi. Kula’dan Salihli istikametine gitmekte olan Mehmet M. (41) yönetimindeki domates yüklü TIR ile Ali Osman Günak (61) yönetimindeki işçi servis minibüsü kavşakta çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Günak ile serviste bulunan L.D. (45), T.K. (37), E.A. (35), A.T. (19), Ü.T. (24), M.O.(24), H.Y. (41), E.E. (45), M.Ş. (41), S.F. (43), A.E. (32), Ç.F. (18), A.G. (30), M.D. (34), F.A. (32), O.K. (45), Ö.T. (22), H.Ö. (36), U.Ö. (33), H.İ.Ö. (36), A.D. (28) ve S.B.(28) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı.

Yaralı minibüs sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu ve Salihli Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatılırken, TIR sürücüsünün ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi.