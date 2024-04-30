Manisa’da jeotermal projesine geçit verilmedi: Mücadelemiz büyüyerek devam edecek

Manisa’da 6 adet jeotermal kaynak kuyusu projesi için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararına karşı açılan davada mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Avukat Yıldıray Çıvgın, “Salihli’ye her gün yeni JES projeleri ile zarar verilmeye devam ediliyor. Bu nedenle mücadelemiz büyüyerek devam edecektir” dedi.

Aycan KARADAĞ

Manisa’nın Salihli ilçesinde Ak Jeo Enerji Üretim isimli şirketin 6 adet jeotermal kaynak kuyusu projesine karşı bölge halkı açtığı davayı kazandı.

Türkiye’de birçok tarım ürününün üretiminde ilk sıralarda yer alan Manisa’nın verimli toprakları jeotermal enerji santralı (JES) işgali altında. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Aralık 2020 tarihli Kümülatif Etki Değerlendirmesi Raporu’na göre; Manisa’da 17 adet JES bulunuyor. Bölgedeki JES projelerine ise her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bölge halkı ise projelere karşı mücadele ediyor.

Ak Jeo Enerji Üretim şirketi, Salihli’nin Yeşilovalı, Durasıllı ve Belikli mahallerini kapsayan alanda 6 adet jeotermal kaynak kuyusu projesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na geçtiğimiz yıl başvuru yaptı. Bakanlık proje için 22 Ağustos 2023 tarihinde çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı verdi. Karara karşı Salihli Çevre Derneği öncülüğünde bölgede yaşayan yurttaşlar dava açtı. Manisa 2. İdare Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Mahkeme kararında, “Proje dosyasında çevresel etkilerinin ve bu etkilerin en aza indirilmesi konularının jeolojik ve hidrojeolojik yönlerden yeterli olmadığı anlaşıldı. Sondajlar için yer seçimi, kuyu teçhiz planları, jeotermal akışkanın kimyasal özellikleri, akış testleri ve çevresel etkileri, sistemden salınacak gazların etkileri ve önlenmesi gibi konuların yeterli düzeyde açıklanmamış. Yüzey ve yeraltı suları ile tarımsal toprakların kirletilme potansiyeli mevcut olduğu, mevcut işletme şeklinin doğaya, toprağa veya tarıma yönelik olumsuz etkilere neden olacak. İşlemin uygulanması halinde, belirtilen alanda, telafisi güç ya da imkânsız zararlar meydana getirebileceği bu nedenle dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması gerektiği sonucuna varılmıştır” denildi.

“HAKLILIĞIMIZ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI”

Salihli Çevre Derneği avukatı Yıldıray Çıvgın, “Mücadelemizin bu hukuki kazanımında yanımızda duran, ilçesine, ovasına sahip çıkan herkese sonsuz teşekkürler. Bir kez daha, mahkemede haklılığımız ortaya çıkmıştır. Ancak mahkemelerin sürekli iptal kararlarına rağmen, Salihli’ye her gün yeni JES projeleri ile zarar verilmeye devam ediliyor. Bu nedenle mücadelemiz büyüyerek devam edecektir” diye konuştu.