Manş Tüneli’ndeki grev nedeniyle tren seferleri durdu

İngiltere ve Fransa’yı birbirine bağlayan Manş Tüneli’ni işleten Getlink’e bağlı işçilerin beklenmedik şekilde greve gitmesi nedeniyle tüneldeki tren seferleri durdu.

İngiltere ve Fransa’yı birbirine bağlayan Manş Tüneli’ni işleten Getlink’e bağlı işçilerin beklenmedik şekilde greve gitmesi nedeniyle tüneldeki tren seferleri durdu.

İngiltere ve Fransa’yı birbirine bağlayan Manş Tüneli’nde tren seferleri durdu. Tüneli işleten Getlink’e bağlı işçilerin beklenmedik şekilde greve gitmesi nedeniyle tünelden yolcu, yük ve araç taşıma hizmetleri yapılamıyor. İşçilerin, bu yılki kardan daha iyi bir pay istedikleri aktarılarak, şirketin yaptığı bin euroluk ikramiye ödemesini az buldukları ve üç katına çıkarılmasını talep ettikleri belirtildi. Getlink’in geliri yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 1,4 milyar avro oldu.

Getlink tarafından yapılan açıklamada, Fransız sendikaları tarafından organize edilen grev nedeniyle tren seferlerinin kesintiye uğradığı ve Fransa ile İngiltere’deki terminallerin kapanmasına neden olduğu ifade edildi. Binlerce yolcu Fransa’nın başkenti Paris’teki Gare du Nord yüksek hızlı tren terminalinde mahsur kalırken, bazı trenler Paris’e geri döndü.



ULAŞTIRMA BAKANI'NA GÖRE GREV KABUL EDİLEMEZMİŞ

Fransa Ulaştırma Bakanı Clement Beaune yaptığı açıklamada, grevi “kabul edilemez” olarak nitelendirerek, "Derhal bir çözüm bulunmalı" dedi.

Tren operatörü Eurostar tarafından yapılan açıklamada ise, yolculardan seyahatlerini ertelemeleri istenerek, "Yarına kadar olsa bile, mümkünse yolculuğunuzu ertelemenizi tavsiye ederiz” ifadelerin kullanıldı.