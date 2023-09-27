Mansur Yavaş: 30 milyon insanın sağlığıyla oynanıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesinin yetersiz olması ve Ankara ile İstanbul başta olmak üzere birçok ilin çevre felaketi ile karşı karşıya kalması nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi. Yavaş, “Belediye yönetimini, Mansur Yavaş’ı engelliyorum adına 30 milyon insanın sağlığı ile oynanıyor. Sadece 30 milyon da değil, Ankara Çayı dâhil Sakarya’dan da sulama yapan on binlerce insan bu suyu kullanıyor” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentin acil ihtiyaçları arasında bulunan Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasite yetersizliği ve dış finansman taleplerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi’nin de basın mensuplarıyla birlikte gezildiği toplantıya; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu ve meclis üyeleri katıldı.

“ANKARA HALKININ ATIK SUYU ANKARA ÇAYI’NA KARIŞIYOR”

Ankara ve İstanbul’da yaşayan vatandaşları ilgilendiren önemli bir çevre sorununu anlatmak ve göstermek için toplandıklarını kaydeden Yavaş, öncelikle çevre felaketini bir haritayla anlatmak istediğini söyledi. Yavaş, “Arıtılan ve arıtılamayan Ankara halkının atık suyu Ankara Çayı’na karışıyor. Oradan Sakarya Nehri’ne ve İstanbul’un Ömerli Barajı’na gidiyor. Yani arıtılamayan su sadece Ankara halkını değil, İstanbul’u da ilgilendiriyor. Bir diğer husus; Sincan, Yenikent ve Polatlı halkı Ankara Çayı’ndan sulama yapıyor. Buralarda yapılan sulamayla yetişen sebzeler de Ankara ve civar illere gönderiliyor. Dolayısıyla buralarda kullanılan suyun ve İstanbul’a giden suyun tertemiz olması gerekiyor” dedi.

Tesis kapasitesinin artırılması gerektiğinin altını çizen Yavaş, “ANKAPARK yapılırken ayrıca alttan gelen derelerden birisi de buraya gelen atık suya karıştırıldığı için iyice buranın kapasite sorunu ortaya çıktı. Normalde 765 bin metreküp arıtılması gerekirken şimdi buraya gelen su iki mislini bulmuştur. Ayrıca artan yağışlar, yağış rejimi, iklim krizi nedeniyle yağışlar artınca, arıtılması bu tesisin bu kapasitesiyle iyice mümkün olmadığı için buradaki sakıncada iki misline çıkmış durumda. Ekim 2009 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nden buranın kapasitesinin artırılması için 536 milyon lira kredi kararı çıkmasına rağmen halen bu arıtma ilgili hiçbir işlem yapılmamıştır” ifadelerini kullandı.

“ANKARA VE İSTANBUL HALKININ BUNU GÖRMESİ GEREKİYOR”

Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki sorunun 30 milyon insanı etkilendiren bir konu olduğunu belirten Yavaş, projenin neden gerekli olduğuna dikkat çekerek yaşanan süreci şöyle anlattı:

“Bir kısım atık sular arıtılamadan Ankara Çayına gidiyor. Tabi buradan kaçak sulama yapıldığı takdirde başımıza neler geleceği belli… Biz göreve geldikten sonra 2019 yılında bu durumun farkına vardık. Acilen bu tesisin yapılması gerektiği için yönetim kurulu kararları alındı ve çalışmalara başlandı. 2020 yılında buranın proje ihalesine çıkıldı. Projeleri yapıldı. Daha sonra 2022’de teslim alındı ve proje bitti. 2023 yılında da ÇED Raporunu aldıktan sonra Strateji Daire Başkanlığına ve Cumhurbaşkanlığına başvurduk. ‘Buranın acil yapılması gerekiyor ve yatırım programına alınması gerekiyor’ dedik. Strateji Dairesi Başkanlığı bunu Cumhurbaşkanlığına gönderdi ve oradan da bu projeye onay çıktı. Yatırım programına alındı. Yatırım programına alınınca bu sefer finans arayışına girdik ve kredisini de bulduk. Bu kredi belediye meclisinden onaylanacak, tekrar hazineye gidecek daha sonra tekrar hazinden onay alınacak. Daha sonra da ihaleye çıkarılacak yani, 2024 seçimlerine kadar nerdeyse başlaması dahi mümkün değil. Önce reddettiler böyle bir 30 milyon nüfusu direkt ilgilendiren bir projeyi reddettiler, Cumhurbaşkanlığının onaylamasına rağmen. Ben veto ettim tekrar 2 aydır da erteleme kararı alıyorlar. Bunu Ankara halkının, İstanbul’un görmesi gerekiyor. Yani burada belediye yönetimini, Mansur Yavaş’ı engelliyorum adına 30 milyon insanın sağlığı ile oynanıyor. Sadece 30 milyon da değil, Ankara Çayı dâhil Sakarya’dan da sulama yapan on binlerce insan var bu suyu kullanıyorlar.”

“ANKARA HALKININ 15 YIL DEĞİL, 15 GÜN BEKLEYECEK DURUMU YOK”

Halkın sağlığını ilgilendiren bir konuda 25 yılda hiçbir şey yapılmadığının altını çizen Yavaş, “Belediyenin kendi bütçesi ile bura yapılabilir miydi en az bütçemizden belli bir miktar ayırsak bile burası 15 yılda tamamlanacaktı dolayısıyla Ankara halkının 15 yıl değil 15 gün bekleyecek durumu yok. Halkın sağlığını ilgilendiren 25 yıl boyunca hiçbir şey yapılmamış” açıklamalarında bulundu.

Bir basın mensubunun “Sayın Başkan biraz önce söylerken ‘Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı ama belediye meclisinden veto edildi’ dediniz bu konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talebiniz oldu mu?” soru üzerine Yavaş, “Ret olursa tekrar götürmeyi düşünüyoruz. Kamuoyuna duyurmak istiyoruz şu anda bütün Türkiye bilgilensin yani belediye meclisinin böyle bir olaya karşı davranışını bütün insanların görmesi lazım. Belediye meclisindeki çoğunluğuna dayanarak her şeyi biz yaparız istediğimizi yaptırırız diye bir şey yok belediye başkanın yetkileri ayrı belediye meclisinin yetkileri ayrı” cevabını verdi.

Toplantının ardından Mansur Yavaş ile ASKİ Atıksu Arıtma Daire Başkanı Ayşegül Pekyılmaz basın mensuplarıyla tüm tesisi gezerek yerinde gözlem yaptı.

TATLAR ATIKSU ARITMA TESİSİ SÜRECİ

Dış kaynak finansman sürecinin tamamlanmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin haziran ayı görüşmelerinde komisyona gönderilen karar; Temmuz 2023 tarihinde reddedildi. Ret kararı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından veto edilerek Ağustos ayında tekrar Meclis gündemine gönderildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin proje bazlı kredi talebinin, Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleşen Meclis görüşmelerinde ise ertelenmesi kararlaştırıldı. Erteleme kararının üzerine kredi kuruluşu, sürecin uzaması halinde kredinin dünyanın başka bölgelerindeki çevre sorunları konusunda kullanılmak üzere iptal edilebileceği yönünde yazı yazdı.