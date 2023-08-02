Mansur Yavaş aday olmaz

Nurcan GÖKDEMİR

İYİ Parti ile CHP arasında genel seçim sürecinde başlayan, seçim hezimetinden sonra da artarak süren gerginliğin yaklaşan yerel seçim sürecini nasıl etkileyeceği sorusu siyasetin kilit sorusu… İYİ Parti’den yapılan olumsuz açıklamalar, Kürt hareketi ve Gelecek-Saadet ortaklığının aday çıkartacağı açıklamaları, İmamoğlu’nun alacağı karar çerçevesinde yapılan tartışmaların şimdilik geri planda kalan çok önemli bir boyutu var. CHP ile İYİ Parti arasında ipler koparsa “Mansur Yavaş ne yapar?” sorusu.

İstanbul’dan sonra en büyük ikinci belediye olan, Recep Tayyip Erdoğan’ın kaybını hazmedemediği bilinen Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne dönük özel hazırlıklar AKP’de başladı. AKP’nin İstanbul’a göre kazanma konusunda daha umutsuz olduğu Ankara’yı kazanmak için özel vaatler, güçlü aday, Gökçek mirasını unutturacak ataklarla bütün gücüyle yükleneceği konuşuluyor. Murat Kurum, Faruk Koca gibi deneyimli isimler aday olarak dillendiriliyor

CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan gerginliğin seçim ittifakını engelleyeceği ve muhalefette, özellikle de CHP’de yaşanan genel başkan değişimi tartışmaları dolayısıyla yaşanan dağınıklığın 2024 yerel seçimlerinde kesin bir yenilgiye yol açacağı beklentisi siyaset kulislerine hâkim. Ekrem İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığına aday olmak için belediyeyi bırakıp bırakmayacağına odaklanan tartışmalar Mansur Yavaş’ın yeniden aday olup olmayacağı konusunu şimdilik gölgede bırakıyor. AKP’nin 21 yılın ardından kaybettiği Ankara’nın yeniden kazanılması için özel çalışmalar yaptığı biliniyor.

Mansur Yavaş, AKP’nin Ankara’da uzun yıllar süren yerel iktidarını yıkan, Ekrem İmamoğlu kadar genel siyasetle yakından ilgilenmeyen, daha çok görevinin gerektirdiği sınırlar içinde kalmaya çaba gösteren bir siyasi kimlik olarak öne çıktı. Bu tutumuna karşın 14/28 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı’nın seçimi kazanabilmesi için görev üstlendi, mitinglere katıldı, Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istedi. Bu süreçte ittifak içinde ortaya çıkan sorunlarda da birçok CHP’liden daha disiplinli davranarak İttifak adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sıkıntıya düşürecek tavırlardan geri durdu.

Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçildiği ve AKP’nin iktidarını koruduğu seçimlerden sonra da yine tartışmalara girmeyerek belediyedeki görevine geri döndü. Mensubu olduğu CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan gerginlikte öne çıkmadı…

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Mansur Yavaş, 2019’da adaylığının tartışıldığı dönemde “Bir daha aday olmam” diyerek sahneye çıktı. Ancak sonraki süreçte üzerinde uzlaşma sağlanan bir isim olma özelliğini koruması ve Ankara’da başarılı sonuçların ortaya çıkması ile bu söylem unutuldu ve 31 Mart 2024 seçimlerinin banko adayı gözüyle bakılmaya başlandı.

Ancak bu kararda çok etkili olacak bir konu var ki o da CHP ile İYİ Parti arasındaki gerginliğin sona ermemesi, hatta İYİ Parti’nin AKP ile uzlaşabileceği iddialarının hayata geçmesi. Bu durumda AKP’ye yeniden kaybettirecek aday olarak ismi konuşulan Yavaş’ın ne yapacağı merak ediliyor. Bu soruya Mansur Yavaş’la uzun yıllar birlikte siyaset yapan ve onu yakından tanıyan isimler, kesin bir dille “Aday olmaz” karşılığını veriyor. Bu da Mansur Yavaş’ın kendisini Ankara Büyükşehir Başkanlığı gibi bir koltuğa oturmasını sağlayan CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı bir tutumun “vefasızlık” olacağı kaygısını taşıması ile açıklanıyor. Bundan daha ikna edici bir gerekçe olarak ise Yavaş’ın siyaseten uzak olduğu ve belediye başkan adaylığı döneminde suçlamalarına maruz kaldığı, başkanlığı döneminde de özellikle Belediye Meclisi’nde engellemeleri ile karşılaştığı, sert tartışmalar yaşadığı AKP ile birlikte hareket edemeyeceği ifade ediliyor.