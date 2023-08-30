Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na tekrardan aday olduğunu açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması Yalın Konseri ve Atatürk Çocukları Parkı 1. Etap Açılış Töreni etkinliğinde konuştu. Yavaş, burada, 2024 yerel seçiminde yeniden Ankara Belediye Başkanı adayı olacağını açıkladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde konuşan Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına tekrardan aday olduğunu açıkladı.

Mansur Yavaş’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Yaklaşık 4,5 yıldır bu kenti yönetiyoruz. Söz verdiğimiz gibi rozetsiz başkanlık yapıyoruz. Bu süreçte eski yönetim anlayışını tamamen değiştirdik. 4 bine yakın ihaleyi canlı olarak yayınladık. Bu Türkiye’de bu bir ilktir ve bunların hepsi YouTube’da sonsuza dek izlenebilecektir.

İsrafı ortadan kaldırdık. Halkın parasını kuruşu kuruşuna, kendi cebimizdeki para gibi harcıyoruz ve hesabını veriyoruz. Sivil Toplum Kuruluşlarıyla iş birliği yapıyor, kentimizi katılımcı bir yönetim anlayışıyla yönetiyoruz.

Bir pandemi dönemi yaşadık… Arkasından büyük bir deprem yaşadık. Sel, yangın, afet… Bunları yaşadık. Ülkemizde nerede bir dert varsa, tüm imkânlarıyla orada olan bir devlet kurumu vardı. Nerede bir afet varsa, oraya en önde koşan bir devlet kurumu vardı. Nerede bir gözyaşı varsa, onu dindirmek için varını yoğunu ortaya koyan bir devlet kurumu vardı. İşte o kurumun adı Ankara Büyükşehir Belediyesi’ydi…

Buradan, pandemide asrın çalışmasını gerçekleştiren ve tüm afet dönemlerinde özveriyle çalışan, yüz akımız olan belediye personelimize de bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların sonucunda aldığımız Dünya Belediye Başkanları Başkent Ödülü’nün asıl sahibi de mesai arkadaşlarımız ve tüm Ankara halkıdır.

Bu 4,5 yılda, Belediyenin gelirleri azalmasına rağmen hiçbir faaliyetimizi aksatmadan yerine getirdik. Bugün burada olduğu gibi, insanların temiz hava alacakları, aileleriyle birlikte zaman geçirecekleri yeşil alanların sayısını artırıyoruz.

Seçimlerden önce söz vermiştik. “Ankara halkını zengin edeceğiz” demiştik. “Ankara halkından aldığımızı yine Ankara’ya harcayacağız” demiştik… İşte bu sözümüzü yerine getirmek için, kırsal kalkınmada Belediyecilik tarihinin en büyük desteklerini verdik. Bu desteklerimizle Ankaralı üretmeye, Ankara ve ülkemiz ise kazanmaya devam edecek.

Yine seçimlerden önce “gerekirse büyük projelerimizin bazılarını erteleriz ama kimseyi aç ve açıkta bırakmayız” demiştik. İşte biz, 6 milyonluk bu koca şehirde, kimsesizlerin kimi olan Cumhuriyet’in emaneti Başkent’te, kimseyi aç ve açıkta bırakmıyoruz.

Hem de bunu, öyle kolileri evin önüne atıp ya da insanları bir kamyonun etrafında sıraya dizip rencide edecek şekilde yapmıyoruz. Başkent Kart ile insan onuruna yakışır şekilde, uygar bir biçimde, inancımızın da bize buyurduğu gibi bir elin verdiğini diğer el görmeyecek bir şekilde yapıyoruz.

Biz bu yardımlar nesilden nesile devam etmesin istiyoruz. Bu yüzden çocuklarımızın eğitimlerinden sağlığına kadar tüm ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz. Üşütmüyoruz, aç bırakmıyoruz. Barınmalarını, ucuz ulaşımlarını, ucuz su teminlerini sağlıyoruz.

Bizler tüm bunları yaparken ayrım yapmıyoruz. Hak eden herkese destek oluyoruz. En çok oy veren yere değil, ihtiyacı olan yere hizmet götürüyoruz. Herkesi hemşehrimiz kabul ederek çalışıyoruz.

Yandaki enkazı, talan projesini görüyorsunuz… İki de bir proje diye tutturdukları şeyler bunlar. Ankara halkının tertemiz parasını böyle hayali projelere, çöp projelere gömmeyi adet haline getirdiler. Bizden de aynılarını bekliyorlar. Yapmayacağız. Çalmayacağız. Çaldırmayacağız. “Çalıyor ama çalışıyor” kavramını, bu milletin hafızasından söküp atacağız. Çalmadan da çok çalışıldığını herkese göstermeye devam edeceğiz.

ADAY OLACAĞINI AÇIKLADI

Size güveniyorum, nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim. Bizim siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Ankara’da 25 yıl yaşanan travmayı tekrar yaşatma hakkımız yok. İnşallah seçime girip bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum.“