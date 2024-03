Mansur Yavaş: Ankaralı kadınlara ücretsiz HPV aşı desteği sağlayacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, '2024-2029 Projeleri Tanıtım Töreni'nde konuştu. Yavaş, “Rahim ağzı kanserini önlemek amacıyla, 30 yaş altı ve sosyal destek alan kadınlarımıza HPV aşı uygulamasını başlatacağız” dedi. Yavaş ayrıca belediye olarak Kadın İş Gücü Merkezi açacaklarını belirtti.

Yavaş, 2024-2029 Projeleri Tanıtım Töreni'nde konuştu.

Belediye olarak sağlık alanında çalışmalara yürüteceklerini belirten Yavaş, Alzheimer hastalarını ve yakınları için konuk evi açacaklarını söyledi.

Yavaş, ayrıca “Rahim ağzı kanserini önlemek amacıyla, 30 yaş altı ve sosyal destek alan kadınlarımıza HPV aşı uygulamasını başlatacağız" diye konuştu.

ABB Başkanı ve CHP ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen '2024-2029 Projeleri Tanıtım Töreni'nde konuştu.

31 Mart Seçimi öncesi tekrar seçildiği takdirde beş yıl boyunca yapacağı projeleri anlatan Yavaş’ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"KADINLARIMIZA HPV AŞI UYGULAMASI BAŞLATACAĞIZ"

“Sağlık alanında yine önemli adımlar atacağız. Alzheimer hastalarını ve yakınlarının yaşam kalitelerini artırmak için yatılı konuk evi açacağız. Yeni açacağımız İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi ile büyüklerimizin sosyal ve bağımsız bir yaşam sürmesini sağlayacağız. Dünyanın ve memleketimizin en büyük sorunlarından biri olan obeziteyle mücadele için yeni bir planımız var. Diyetisyen yardımı projemizle toplum sağlığımızı ve farkındalığımızı artıracağız. En önemli konulardan biri de kadınlarımızın sağlığı. Biz biliyorsunuz ilkleriyle ünlü bir belediyeyiz. Yine Türkiye’de bir ilke imza atacağız. Rahim ağzı kanserini önlemek amacıyla, 30 yaş altı ve sosyal destek alan kadınlarımıza HPV aşı uygulamasını başlatacağız. Halk Sağlığı Eylem Planı projemizi de hayata geçireceğiz. Çeşitli üniversite temsilcilerinden oluşturulacak bilim kurulu eşliğinde, sağlık alanında iş birliği ve dayanışma içerisinde iyileştirmeler yapacağız.

Batıkent’te Türkiye’nin en büyük otizm merkezini açacağız. Bununla birlikte engelsiz spor merkeziyle ve engelsiz yaşam köyü projemizle kentimize değer katacağız. Büyüklerimiz için kuracağımız Ata Evleri ve Kıdemliler Lokali ile onların sosyal refahını artırıp daha aktif zaman geçirmelerini sağlayacağız.

"MAMAK GÖKÇEYURT KÖPEK YAŞAM ALANI'NI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Sokak hayvanları konusunda da kentte ortak aklı sağlamamız gerektiğinin farkındayım. Bu konuda kanunlar ile çerçevelendirilmiş çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2 bin 500 köpek kapasiteli Mamak Gökçeyurt Köpek Yaşam Alanı’nı hayata geçireceğiz. Köpek gezdirme, mama depolama alanı dışında ailelerimiz çocuklarıyla birlikte burada vakit geçirebilecek ve sahiplenme yapabilecekler. Ayrıca Türkiye’de ilk kez, özel veterinerlerle iş birliği yaparak 80 binden fazla kısırlaştırma yapmıştık, bu sayıyı daha da artıracağız.

"ANKARA'YA EN UYGUN ŞEKİLDE MAMAK METROSUNU TAMAMLAYACAĞIZ"

Mamak Metrosu için göreve gelir gelmez kolları sıvadık. Projesini tamamladık, resmi prosedürleri sonuçlandırdık. Kredisini bulduk. İhaleye açtık. Normalin 200 milyon euro fazlasını teklif vermişler biri de bir euro daha fazla vermiş. Düşünebiliyor musunuz? Bunların hepsi zaten malum firmalar. Hemen iptal ettim. Halkın parasını boşa harcamadım. Nisanda yeni ihale açacağız. İnşallah Ankara’ya en uygun olacak şekilde Mamak metrosunu tamamlayacağız.

7,43 kilometrelik 8 istasyonlu Dikimevi – Natoyolu’nu bağlayan Mamak Metro Hattı’nın yakında temelini atacağız.

9,36 kilometrelik 5 istasyonlu Çayyolu Koru – Yaşamkent Uzatma Hattı’nın, 7,69 kilometrelik 4 istasyonlu Keçiören Şehitler – Ovacık Uzatma Hattı’nın ve 15,25 kilometrelik 11 istasyonlu Kızılay – Dikmen Metro Hattının projelerini tamamladık, Ulaştırma Bakanlığı'na teslim ettik.

11,6 kilometrelik ve 5 istasyonlu Çayyolu – Sincan Bağlantı Hattı’nın proje çalışmasını da tamamlayarak hemen süreci başlatacağız.

"BİN ADET YENİ OTOBÜSÜ ANKARALILARA KAZANDIRACAĞIZ"

2013 yılından beri yeni otobüs alınmayan Ankara’ya yıllar sonra 400 adet otobüsü biz kazandırmıştık. Önümüzdeki beş yıllık dönemde ise yüzde 10’u elektrikli olmak üzere toplam bin adet yeni otobüsü Ankaralılara kazandırmak için derhal harekete geçeceğiz.

Metro istasyonlarımızın yanı başına açacağımız yeni Park Et Devam Et İstasyonları'yla vatandaşlar araçlarını park edip toplu taşımaya aktarma yapabilecekler. Bu sayede hem trafiği rahatlatacak, hem de vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak entegre bir ulaşım sistemi inşa ediyoruz. Bunun dışında, yeni nesil akıllı durakların sayısını artırarak toplu taşıma kullanan vatandaşlarımıza da daha konforlu bir yolculuk bir imkânı sunacağız.

"KADIN İŞ GÜCÜ MERKEZİ AÇACAĞIZ"

Kadınların korunmaya değil, korunmaya ihtiyaç duymadığı bir geleceğe ihtiyacı var. Bu nedenle, ekonomik büyümede kadınların rolünü artırmak ve daha fazla kadının iş dünyasında söz sahibi olması için Kadın İş Gücü Merkezi açacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sağlıklı bireyler yetiştirmek için doğum öncesinden başlayarak anne adaylarımıza destek olmak amacıyla 'Gebelik Okulları' kuracağız.

Yerel eşitlik konusunda önemli adımlar atma adına, 'Kadın Meclisi' projesini hayata geçiriyoruz. Ankara’da alınan her kararda kadınların da payı olması için çalışıyoruz. Ayrıca, anne ve çocuk sağlığını güçlendirmek adına 'Anne Çocuk Sağlığı Merkezleri' kuruyoruz. Ankara’da kadınların kentte güvenle yaşaması için Panik Butonları, ışıklandırma çalışmaları ve Şeffaf Duraklar uygulamalarını artırıyoruz.

"ESAT SEMT HALİ'Nİ YENİLİYORUZ"

Ahiliğin, Medeniyetlerin, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’mızın kültürünü ve sanat tarihini gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Dünyanın tüm başkentlerinde olduğu gibi biz de başkentimize uluslararası standartlarda bir kültür merkezi kazandıracak, Altındağ’da Ulus Modern’i hayatı geçireceğiz. Sahne sanatları ve çok amaçlı kullanımlar için farklı salonlar içeren Ulus Modern, kültür ve sanatta yeni dönemin sembolü olacak. Sanatın her dalını icra etmek ve icra edecek yetenekleri yetiştirmek için Zafer Meydanı Sanat Akademisi’ni de kentimize kazandıracağız. Büyük bir alanda kurulacak akademide, her yıl binlerce öğrenciye nitelikli eğitim imkânı sunacağız ve genç sanatçıların yetiştirilmesine katkı sağlayacağız.

Esat Semt Hali’ni yeniliyoruz. İçinde sosyal alanlar, atölyeler, sergi alanları, galeriler ve kafeteryalar olan yepyeni bir sosyal alanı Ankara’ya hediye edeceğiz. Yeni dönemde Ankara’yı uluslararası festivallerle buluşturmak için de çalışmalarımız sürecek. Birleşmiş Milletler Kültür Komitesi’nin 2025 yılında düzenleyeceği Kültür Zirvesi’ne ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunacağız.

Gençlik Parkı’nda kurulacak Sanat Sokağı’nda, güzel sanatlar alanında yıl boyunca etkinlikler düzenleyeceğiz. Amatör sanatçılarımız için yeni müzik stüdyoları açacağız. Tarihi Roma Açıkhava Tiyatrosu’nda yaz aylarında ücretsiz tiyatro etkinlikleri düzenleyeceğiz. Ankara’nın eşsiz kültür varlıkları Gordion Antik Kenti ve Aslanhane Camii UNESCO tarafından dünya mirasına alındı. Bu gururu, Gordion Antik Kenti’nde konserler, tiyatro oyunları ve kültür programları düzenleyerek taçlandıracağız.

“YÜZER GES PROJESİ'Nİ FAALİYETE ALACAĞIZ"

Geleceğimizi korumak ve gelecek nesillere daha güzel bir Ankara bırakmak için yatırımlarımıza devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik alanında bir eylem planı oluşturarak yeni Güneş Enerjisi Santrallerini hayata geçireceğiz. Yine Türkiye’de ilk olacak olan yüzer GES Projesini faaliyete alacağız.

Şimdi çok önemli bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Bizim memleketimize, memleketimizin bize ihtiyacı var. Allah bir daha yaşatmasın o günleri ama bizim her an her gün afetlere karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor.

Yeni dönemde, AKOM mobil uygulamasıyla vatandaşlarımız acil durum butonuyla çağrı yapabilecek ve toplanma alanlarını da uygulama üstünden görebilecekler. Aynı zamanda bu uygulama sayesinde vatandaşlar, bu alanda eğitim alabilecek ve afet gönüllüsü olabilecekler.

Ankara’nın afet dirençli kent hâle getirilmesi ve sorumlu olduğumuz illere müdahale imkânlarının artırılması için Afet Lojistik ve Eğitim Merkezi’ni güçlendireceğiz. Aynı zamanda Yeni İtfaiye İstasyonları açarak Ankara’yı daha da dirençli bir kent haline getireceğiz. Zor günler yaşamamak için önlemler almaya devam edecek ve hem Ankara’yı hem de ülkemizi afetlerin olumsuzluklarına karşı güçlendireceğiz.