Mansur Yavaş: Benim artık son dönemim

Mansur Yavaş yaptığı açıklamada, “Benim artık son dönemim, bir dönem daha yapıp bu hizmetleri Türkiye’ye Mansur Yavaş belediyeciliğini öğretip bırakacağım" dedi.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sincan Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışında konuştu. AKP yönetimini eleştiren Yavaş, “Hangisi doğru hizmet; beton plastik mi halkın para kazanmasını sağlamak mı?” diye sordu.

Şimdiye kadar yapmak istedikleri projelerde engellendiklerini söyleyen Mansur Yavaş, “Belediye meclisinde 8 aydır bekleyen taleplerimiz var, Allah’tan korkun” diyerek şunları kaydetti:

“Sayın cumhurbaşkanına gittim bir yerim eksilmedi, Ankara halkı için talepte bulundum, Ankara’daki ilçe belediyelerinin bir ikisi hariç hiçbiri daha benim makam odamı görmedi. Gelip kendi ilçeleri için bir şey istemedi. Lafa geldiğine her şey benim ilçem için derler. Hayır. Ben partizanlık yapmıyorum elimi uzatıyorum buna rağmen hiçbiri hiçbirisi talepte bulunmuyor çünkü yukarıdan birileri yasaklamış. Bunlar partilerini ilçelerinden de hemşerilerinden de çok seviyorlar. Halbuki seçildikten sonra particilik biter.”

“Anketleri görüyorsunuz, Ankara halkının kararı şu yönde hiçbir tarihte görülmemiş çoğunlukta rekor oyla inşallah destek olacaklar, öyle anlaşılıyor” diyen Yavaş, “Ama mecliste çoğunluğumuz olmazsa maalesef topal ördek muamelesi görüyoruz” dedi.

"SON DÖNEMİM"

Mansur Yavaş, Sincan'ın ardından gittiği Keçiören'de yaptığı konuşmada da "Benim artık son dönemim, bir dönem daha yapıp bu hizmetleri Türkiye’ye Mansur Yavaş belediyeciliğini öğretip bırakacağım" dedi.