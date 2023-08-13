Mansur Yavaş cephesinden 'değişim' yorumu

CHP'de, seçimlerin ardından başlayan 'değişim' tartışmaları devam ediyor. CHP lieri Kılıçdaroğlu kurultayı işaret ederken bir süredir sessizliğini koruyan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cephesinden de ilk açıklama geldi. Yavaş'ın basın danışmanı Gültekin, "Süreci takip ediyoruz, tartışmaya girmiyoruz. Bu süreçte Ankara’daki projelerimizi hızla tamamlıyoruz. Ankara’ya odaklıyız, Ankara halkına hizmet etmeye devam edeceğiz" mesajı verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçimlerin ardından 'değişim' talepleri ile siyaset gündeminde yer almayı sürdürüyor. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere çok sayıda isim değişim isterken sessizliğini koruyan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş cephesinden de ilk yprum geldi.

TV100'de Kübra Par'la Açık ve Net programına mesaj gönderen Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin yaşanan süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Süreci takip ediyoruz, tartışmaya girmiyoruz. Bu süreçte Ankara’daki projelerimizi hızla tamamlıyoruz. Ankara’ya odaklıyız, Ankara halkına hizmet etmeye devam edeceğiz."

TARTIŞMALARI İMAMOĞLU BAŞLATMIŞTI

14 gün arayla iki sandıktan da istediği sonucu elde edemeyen CHP'de 'değişim' tartışmaları başlaMIŞ, Genel Başkanlık için en çok İmamoğlu'nun adı geçerken CHP Grup Başkanı Özgür Özel de sorumluluktan kaçmayacağını vurgulamıştı.

28 Mayıs'ın ardından CHP'de önce tüm MYK üyeleri ardından da Kılıçdaroğlu'nun tüm danışmaları görevden alınmış, parti Sözcüsü Faik Öztrak da ilçe ve illerden başlayarak partideki değişim sürecini başlattıklarını belirtmişti.

Bazı partililer CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isterken Kılıçdaroğlu ve kurmayları genel başkan seçimleri için kurultayı işaret ediyor.