Mansur Yavaş, Erdal Beşikçioğlu’nun adaylığına İYİ Partili isim için karşı çıkmış

Mansur Yavaş’ın, Erdal Beşikçioğlu’nun adaylığına eski İYİ Partili ismi aday göstermek için karşı çıktığı belirtildi.

CHP’nin Anakara’nın Etimesgut ilçesinde Erdal Beşikçioğlu’nu aday göstermesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cephesinde itirazla karşılandı. Yavaş’ın itirazının Etimesgut’ta İYİ Parti’nin kurucu il başkanını CHP’den aday göstermek istediği için Beşikçioğlu’nun adaylığına karşı çıktığı belirtildi.

Yavaş’ın kurmaylarıyla görüştüğünü belirten gazeteci İsmail Küçükkaya, şunları kaydetti:

"Erdal Beşikçioğlu'nun bir dönem çok yakın olduğu birlikte çalıştığı arkadaşlarından aldığım bilgilere göre, Mansur Yavaş Erdal Beşikçioğlu'nu çok beğeniyormuş. Aralarında iyi bir hukuk var. Takdir ediyor, oyunlarına gidiyormuş. Aralarında sahiden de iyi bir hukuk varmış.

Mansur Yavaş'ın kurmaylarını aradığımda da onlara bunu sordum. Yavaş'ın Beşikçioğlu ile arası iyiyse neden böyle bir kriz söylentisi çıkıyor diye. Kurmayları, 'Seçimi mutlaka kazanmak istiyoruz. CHP'nin güçlü olduğu yerlere karışmıyoruz ama özellikle farklı kesimlerden de maksimum oyu almanın hesabını yapıyoruz. İYİ Parti'nin Etimesgut'ta yüzde 13 civarında oyu var. Biz bu oy oranını da kazanmak için kurucu il başkanını aday göstermek istiyorduk. Ankara'da 3-4 gündür böyle bir sorun var evet biz de yeni duyduk bu durumu' dedi.

Yani, Mansur Yavaş, İYİ Parti tabanıyla ilgili yaptığı oy hesabının bozulduğunu düşünüyor. Erdal Beşikçioğlu ile aralarında ne kadar iyi bir hukuk olsa da..."

KURUCU İL BAŞKANI KİM?

İYİ Parti’nin Ankara’da kurucu il başkanı Mesut Özarslan’dı. Özarslan, 19 Aralık 2023’te İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurmuş, şunları kaydetmişti: “Kamuoyu bilsin ki; inandığım değerlere olan sadakatimle Genel Başkanımın talimatları haricinde kendi başıma her hangi bir görüşme ve hareket içerisinde olmadığımı beyan ederek, İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum.”