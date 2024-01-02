Mansur Yavaş, Gültekin Uysal ile görüştü: Masada yerel seçim var
ABB Başkanı Mansur Yavaş, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı Genel Merkez’de ziyaret ederek yerel seçimler ve Ankara'nın geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Kaynak: ANKA
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı bugün parti genel merkezinde ziyaret etti.
İki ismin yerel seçimler ve Ankara'nın geleceği hakkında fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Görüşmede Yavaş’ın, Uysal’a Ankara’da beş yıl boyunca yapılan çalışmalar hakkında hazırlanan özet faaliyet raporunu sunarak bilgi verdiği bildirildi.
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