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Mansur Yavaş, Gültekin Uysal ile görüştü: Masada yerel seçim var

ABB Başkanı Mansur Yavaş, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı Genel Merkez’de ziyaret ederek yerel seçimler ve Ankara'nın geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Güncel
  • 02.01.2024 17:18
  • Giriş: 02.01.2024 17:18
  • Güncelleme: 02.01.2024 17:24
Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş, Gültekin Uysal ile görüştü: Masada yerel seçim var
Fotoğraf: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı bugün parti genel merkezinde ziyaret etti.

İki ismin yerel seçimler ve Ankara'nın geleceği hakkında fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Görüşmede Yavaş’ın, Uysal’a Ankara’da beş yıl boyunca yapılan çalışmalar hakkında hazırlanan özet faaliyet raporunu sunarak bilgi verdiği bildirildi.

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