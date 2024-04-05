Mansur Yavaş: İftira siyaseti artık bu topraklardan silinip atılmalıdır

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni dönem için mesaj vererek, "Kazanmak için her yolu mübah görenler oldu. Ama sizler, bu kirli siyasetin işe yaramadığını bir kez daha gösterdiniz. Kibir, nefret, ayrıştırma ve iftira siyaseti artık bu topraklardan silinip atılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ikinci dönemine başladı.

Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada, kimseyi ayırmadıklarını belirterek, "Hangi bölgeden ne kadar oy aldığımıza bakmadık. Kutuplaştırmadık. Kavgadan ve gerginlikten bıkmış olan Ankara'ya huzuru ve bereketi hep birlikte getirdik" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, şöyle devam etti: "Rekor oyla bize bir 5 yılınızı daha emanet ettiniz. Bir önceki seçimde olduğu gibi aynı seçim kampanyasında iftira kampanyasını yürütenler oldu. Ailemize, personelimize, belediye başkan adaylarımıza, çalışma arkadaşlarımıza iftira atanlar oldu. Kazanmak için her yolu mübah görenler oldu. Ama sizler, bu kirli siyasetin işe yaramadığını, iftira siyasetinin daima kaybetmeye mahkum olduğunu, dürüstlüğün ve sevginin kibirden ve nefretten üstün olduğunu bir kez daha gösterdiniz."

"DAYANIŞMAYLA VATANDAŞIMIZIN SEVİNCİ OLDUK"

Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür eden Yavaş, "Pandemide, depremde, selde, afette, yangında ülkemizin herhangi bir yanında hangi dert varsa oraya en önde koşan hızır gini yetişen kurum Ankara Büyükşehir Belediyesi ve mesai arkadaşlarımız oldu. 6 milyon Ankaralı dayanışmayla vatandaşlarımızın sevinci oldu" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, şunları kaydetti: "Bizler hep birlikte beton yerine yeşilin; plastik yerine insanın; rant yerine halkın önemli olduğunu tüm Türkiye'ye yeniden gösterdik. Bizler bir çocuk yatağa aç girmesin, üşümesin, eğitimininden mahrum kalmasın diye yapılan çalışmaların hiçbir işe yaramayan milyarlarca lira harcanan kulelerden, çöp projelerden daha değerli olduğunu yeniden halka gösterdik."

"HALK YÖNETİCİLERİNDEN KAVGA İSTEMİYOR"

Yavaş, açıklamasında, "Halk artık yöneticilerinden polemik istemiyor, ayrıştırma istemiyor, kavga istemiyor, şatafat istemiyor. Kibir, nefret, ayrıştırma ve iftira siyaseti artık bu topraklardan silinip atılmalıdır" vurgusunda bulundu.