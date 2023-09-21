Mansur Yavaş: KYK yurtlarına başvurup açıkta kalan öğrenciler, misafirhanelerimize başvurabilir

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına başvurup da açıkta kalan üniversite öğrencileriyle ilgili, "Başkent hepimizin yuvası, hoş geldiniz. KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatlarına kapılarımız her zaman açık" açıklamasını yaptı.

Güncel 21.09.2023 22:08 Giriş: 21.09.2023 22:08

Güncelleme: 21.09.2023 22:11 Kaynak: Haber Merkezi

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