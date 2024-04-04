Mansur Yavaş mazbatasını aldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yeniden büyük bir farkla kazanan Mansur Yavaş, mazbatasını aldı. Yavaş'ın başkanlıkta ikinci dönemi başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı (ABB) büyük bir farkla kazanan Mansur Yavaş, mazbatasını aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın 2. dönemi başladı. Yavaş mazbata sonrası yaptığı konuşmada, "Ankara yüksek bir oyla bu güvenini belirtti. Mansur Yavaş belediyeciliği adını verdiğimiz belediyeciliği tescilledi" dedi.

Mazbatasını aldıktan sonra Seçim Kurulu önünce açıklama yapan Mansur Yavaş Ankara halkına ve CHP örgütüne teşekkür etti.

Sosyal belediyeciliğe aynen devam etmek istediklerini kaydeden Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok şükür Ankara yüksek bir oyla güvenini belirtti. Bizim 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' adını verdiğimiz belediyeciliği tescilledi. İnşallah bundan sonra da bize güvenenlerin başını eğdirecek hiçbir işin içinde olmadan aynı şekilde Ankara halkına hizmet edeceğiz. Seçilen belediye başkanlarımızla birlikte Ankara'yı, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği şekliyle ve dünya başkentleriyle yarışır bir başkent yapmak ana hedefimiz olacak."

CHP'nin belediye meclisinde çoğunluğu elde etmesinin ardından ilk olarak hangi projeleri hayata geçireceği sorulan Yavaş, "Bekleyen mesela Tatlar Arıtma Tesisi gibi çok önemli işlerimiz bekliyor. İnsan sağlığını önceleyen projeler olacak. Bize engel olan belediye başkanlarının hepsini kendi ilçelerinde şikayet ettim. Şu anda hiçbirisi belediye meclisinde değil, Ankara halkı onları sandıkta cezalandırdı." yanıtını verdi.

Yavaş, yeni seçilen belediye başkanlarına Ankara'ya beraber hizmet etme çağrısında bulunacağını da söyledi.

"Yine aynı şekilde hesap verebilen, şeffaf, ortak akılla hareket eden sosyal bir belediyeciliğe aynen edeceğiz. Gerçek belediyeciliğin bizim yaptığımız belediyecilik olduğunu, asfalt ve betondan, plastikten üretilen şeylerin ne bir belediyecilik ne bir proje olduğunu söylemiştim. İçinde insan olmayan, insana yaramayan hiç bir şeye de bir kuruş para veremeyeceğimi söylemiştim. Çünkü bu para halkın parasıdır. O zaman bunu son derece dikkatli harcamamız lazım diyordum. Çok şükür Ankara yüksek bir oyla bu güvenini belirtti. Mansur Yavaş belediyeciliği adını verdiğimiz belediyeciliği tescilledi. Bundan sonra da bize güvenenlerin başını eğdirecek hiç bir işin içinde olmadan aynı şekilde Ankara halkına hizmet edeceğiz."