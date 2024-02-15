Mansur Yavaş, rakibi Altınok'a seslendi: Ben şunu tavsiye ederim...

Mansur Yavaş rakibi olan, AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un kendi projelerini taklit ettiğini söyleyerek "Ben şunu tavsiye ederim. Bir an önce sayın Cumhurbaşkanı'na gidip emeklilerin durumunu kendilerine anlatmalarını ve onların da insanca yaşar hale gelmeleri için çalışmalarını öneririm" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim çalışmalarına devam ediyor. Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Yavaş, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emeklilerin zor geçindiklerini belirten Yavaş, büyükşehir belediyesi olarak 50 bin emekliye yardım ettiklerini belirtti. Rakibi olan AKP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'a seslenen Mansur Yavaş, emeklilerin durumunun AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a anlatılması gerektiğini ifade etti.

Emeklilerin 30-35 yıl çalışıp prim ödedikten sonra karşılığını istediklerini anlatan Yavaş şöyle konuştu:

"Öncelikle şunu söylemem lazım. Emeklilerin durumunu kendileri fark ettiği kadar bunu aslında sayın Cumhurbaşkanı'na da iletmelerinde fayda var. Ama emeklilere verilen asla bir lütuf değil. Turgut Bey'in görmediği şu; emekliler 30 yıl 35 yıl prim ödüyorlar. Bu primler karşılığında kendilerine emekli maaşı bağlanıyor. Devletin verdiği bir lütuf falan değil. Emekliler eskiden emekli ikramiyesi ile bir ev alırken belki bir araba alırken şimdi tekerini alamaz duruma düştüler maalesef. Emeklilerin paraları yıllarca çarçur edildi. Emeklilerin bundaki suçu nedir? Emekli ekstra bir şey istemiyor. Devlete ödediği primin karşılığını istiyor. O nedenle emekliler gayet haklıdır. İnsanca yaşayamıyorlar.

"YAPTIKLARIMIZI VAAT OLARAK SUNMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY YAPMIYORLAR"

Ben şunu tavsiye ederim. Bir an önce sayın Cumhurbaşkanı'na gidip durumu iletmelerini emeklilerin durumunu kendilerine anlatmalarını ve onların da insanca yaşar hale gelmeleri için çalışmalarını öneririm. Biz bunu söyleyinceye kadar biz bu desteği yapıncaya kadar hiçbirisinin aklında emekliye destek olmak dahi yoktu belediye olarak. Kaldi ki şu an kendisi belediye başkanı. Hiç olmazsa bizim 50 bin aileye destek olduğumuz yerde 2000 aileye destek oluyor. Biz şu anda Keçiören'de 5 bin aileye destek oluyoruz. Emekli olarak 5 bin emekliye destek oluyoruz. O da hiç olmazsa görev süresince 5 tanesine bari destek olsun da belki vaadini tutar. Yani bizim yaptıklarımızı vaat olarak sunmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Projelerimizi taklit ediyorlar. Tekrar ediyorum mansuryavasneyaptı.com veya my2024'e girsinler yaptığımız projelere baksınlar. Gerçek belediyeciliği biz yapıyoruz. Mansur Yavaş belediyeciliğini öğrenecekler."