Mansur Yavaş: Seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur

ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediye binası önünde konuştu. "Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur" diyen Mansur Yavaş, asıl eğlenceyi Atatürk Orman Çiftliği'nde Ramazan Bayramı sonrasında yapacaklarını söyledi.

Bir kez daha ABB Başkanı seçilen Mansur Yavaş, belediye binası önünde konuştu.

Seçim sonuçlarının ardından saat 22.00'de Ankaralı yurttaşları belediyeye davet eden Yavaş, coşkulu bir kalabalığa seslendi.

Mansur Yavaş şunları söyledi:

"Tüm kadınlara, gençlere, emeklilere, STK'lara, kanaat önderlerine yürekten teşekkür ediyorum. Kendilerine atılan iftiralara rağmen aileme de çok teşekkür ediyorum. Bize atılan iftiralara karşı aldığımız her solukta güçlerini yanında hissettiğimiz herkese teşekkür ediyorum. 2019'da kazandığımız cümleleri tekrarlıyorum. Bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz. Siyasi görüşlerimiz, dünyaya bakışımız farklı olabilir. Seçim bitti, rozetimizi çıkaracağız ve 6 milyon Ankaralıya hizmet etmeye devam edeceğiz.

'KAYBEDEN ALTINOK'

Tüm Türkiye'de Mansur Yavaş belediyeciliği tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur. Bina kaybetti yeşil kazandı, imar baronları kaybetti, Ankaralı kazandı. Kimsenin yatağa aç girmesine sessiz kalmayacağız. Bu seçim sonuçları hepimize bir yol haritası çiziyor. Kutuplaştırmadan uzak durup başı dara düşenin yanına hızır gibi koşarsanız işte böyle rekor oyla seçiliyorsunuz.

Bizler devlet geleneğini bilen yöneticiler olarak uyum içinde çalışma irademizi tekrar ortaya koyacağız. Milletimizin iradesine saygı duyulmasını istiyoruz. Önceki dönemde bize yaşatılan zorlukların ve engellemelerin bu kez yaşatılmamasını istiyoruz. Bugüne kadar başınızı öne eğdirecek hiçbir işin içinde olmadık, yine olmayacağız. Kim olursa olsun iftira ve karalama yapan propaganda güçlerine bugüne kadar boyun eğmedik, bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz."

Yavaş'ın konuşması sık sık "Ankara seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla kesildi.

CHP'nin kazandığı ilçeleri 'müjde' olarak niteleyen Yavaş, tek tek CHP'nin kazandığı ilçeleri saydı.

Yavaş, "Eğlenceyi bayram sonrasına bırakıyorum. Bayramdan sonra hepinizi Atatürk Orman Çiftliği'ne bekliyorum. Asıl eğlenceyi o zaman yapalım" dedi.

Mansur Yavaş konuşmasının ardından CHP Genel Merkezi'ne doğru yola çıktı.