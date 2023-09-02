Mansur Yavaş suçlanmıştı, suyu kesenin AKP'li belediye başkanı ile ilişkisi ortaya çıktı

Çamlıdere Semerkandi Türbesi'ndeki suyun Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kesildiği iddia edilmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi iddiaları yalanladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çamlıdere Semerkandi Türbesi’ndeki suyun Belediye tarafından kesildiği iddialarını yalanladı. ABB, AKP'li Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can'ın odacısının babasının başka bir işletmeden kaçak su hattı çektiğinin ortaya çıktığını açıkladı.

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak "Mansur Yavaş Çamlıdere’de bulunan Ankara’mızın manevi mimarlarından Şeyh Ali Semerkandi hazretlerinin türbesinin tuvalet ve abdesthanelerin suyunu kesti. Yavaş ne hikmetse bu hassasiyetini manevi değerlerimize göstermiyor" demişti.

AKP'li Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can da “Yavaş, bu tutumu ile Müslümanları cezalandırmak istemiştir” demişti.

Suyun kendileri tarafından kesildiği suçlamalarını yalanlayan ABB, tuvalet ve abdesthaneyi Hazım Caner Can’ın odacısının babasının ücretli olarak işlettiğini, buna rağmen üst kattaki başka bir işletmeden kaçak su hattı çekildiğinin ortaya çıktığını açıkladı.

Açıklamada, "Üst kattaki işletmeci kaçak hattı tesisatçı çağırarak iptal ettirdi” denildi.