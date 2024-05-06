Mansur Yavaş'tan Ahmet Davutoğlu'na ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, yerel seçimlerde kendisine desteklerini açıklayan Ahmet Davutoğlu'na teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimlerinde kendisine desteklerini açıklayan Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Yavaş, Davutoğlu ile görüşmesini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurarak şunları söyledi:

"31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Ankara’da bize desteklerini açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu’na teşekkür ziyaretinde bulunduk. Kentimizi ortak akılla ve hep birlikte yönetmeye devam edeceğiz"

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Ankara’da bize desteklerini açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın @Ahmet_Davutoglu ’na teşekkür ziyaretinde bulunduk.



Kentimizi ortak akılla ve hep birlikte yönetmeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/T3oBJrmZls — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) May 6, 2024

Ahmet Davutoğlu ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, Genel Merkezimizde bizleri ziyaret ederek seçim öncesinde verdiğimiz desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Ankara ve ülke gündemine dair karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Samimi sohbeti ve nazik ziyaretleri için Sayın Yavaş'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.