Mansur Yavaş'tan 'AKP belediyeciliği' eleştirisi: Yaptıkları betonların, plastiklerin ömrü iki ay

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası'nın etkinliğine katıldı. Yavaş, "Oy rekoruyla geliyoruz. Oy rekoru niye kırılır? Yaptığın asfaltlara, kavşaklara kimse bakmaz. Önce yaptığın işe bakarlar namuslu dürüst yapıyor mu, insanları ayırıyor mu. İnsanların gönlüne öyle girilir. İnsanların gönlüne girmişiz ki, bugün yüzde 60 oyla geleceğiz inşallah" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası'nın etkinliğine katıldı.

“Ulaşım esnafı olarak sizler de Ankara'da bizim mesai arkadaşlarımızsınız. Dolayısıyla Ankara halkına hep birlikte hizmet ediyoruz” ifadeleriyle katılımcılara seslenen Yavaş şu sözlere yer verdi:

“BİZİM BÜTÜN DERDİMİZ ESNAFIN, ÇİFTÇİNİN AYAKTA KALMASI”

“İlk önce en kritik dönemde pandemiyle karşılaştık. Pandemide hükümet o gün, 'her şeyi biz yapacağız siz karışmayın, maskeyi de biz dağıtacağız. Yardımları da biz toplayacağız' dedi. Ama baktık olmuyor hemen devreye girdik . Ankara'da darda kim varsa evde oturanlarından, iş yerleri kapandığı zaman esnafa kadar hepsini nasıl ayakta tutabiliriz diye uğraştık.

Bir gece birden bire sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Pazarcının malı elinde kaldı.'Ne yapacağız' diye düşünürken, onların kara kara düşünmesine fırsat kalmadan bir mesajla o ürünlerin hepsini satın alacağımızı duyurduk. Gece rahat uyumalarını sağladık. Terzilerimiz evinde kaldı. Maskeleri onlara diktirdik.

Şimdi de sosyal destekleri yaparken bir esnaftan almak yerine verdiğimiz Başkent Kart ile Ankara'daki tüm manavların, kasapların, bakkalların, kırtasiyecilerin cebine para giriyor. Bir ara kömürü, gübreyi, tohumu toptan alıyorduk. Şimdi kartlara yüklüyoruz. Gidip esnaftan kendileri satın alıyorlar. Dolayısıyla bizim bütün derdimiz esnafın, çiftçinin ayakta kalması. Gerçek belediyecilik budur. Kapanan her dükkan, tezgah belediyeye gelen özgeçmiş demektir.”

“BELEDİYECİLİKTEN ANLAMIYORLAR”

AKP belediyeciliğini eleştiren Yavaş, şunları söyledi:

“Belediyecilikten anlamıyorlar. Yaptıkları betonların, plastiklerin ömrü iki ay. Bir alt geçit yaparsınız üç ay sonra herkes unutur. Ama önemli olan, belediye dediğin zaman doğumundan ölümüne kadar kentte yaşayan her insanın dertleriyle ilgilenen kurumdur. Bunun içerisine eğitim girer, sağlık girer, esnaf girer, iş dünyası girer, işsizler girer, işçiler girer.

Benim belediyecilik anlayışım şu; darda kim varsa hızır gibi yanında olmak. Gerisi boş. Anlamıyorlar; beton arıyorlar, plastik arıyorlar. Onu da onlardan fazla yaptık. Ama bunları adına ben hizmet demiyorum.”

“TÜRKİYE'DE BENZERİ OLMAYAN BİR ŞEKİLDE DESTEKLERDE BULUNUYORUZ”

Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“En büyük projemiz Ankara halkını zengin etmek demiştik. Çiftçilerimize yardım ediyoruz. Aç ve açıkta bırakmayacağız demiştik. Türkiye'de benzeri olmayan bir şekilde desteklerde bulunuyoruz. Destek alan ailelerin çocukları da yaşıtları gibi aynı şartlarla hayata başlasın istiyoruz. Belediyecilik budur. Yoksa oraya iki tane plastik, beton kimsenin işine yaramaz.

“ASLA YÜZÜSTÜ BIRAKAMAYIZ”

Bütün Türkiye'de gördük 'çılgın' projelerini. İkide bir zam geliyor, başkanlar, valiliğin önüne gidemiyorsunuz, Ak Parti'nin önüne gidemiyorsunuz, hükümetin önüne gidemiyorsunuz. 'Bu zamlar ne' demiyorsunuz. Enerji Bakanlığı'nın önüne gidip 'şu ÖTV'yi kaldırın ulaşımdan' demiyorsunuz, diyemiyorsunuz. Ama koşa koşa belediyeye geliyor, 'hadi Mansur baba' diyorsunuz. Evet. Elbette destek olacağız. Sizlerin de aileleri var. Geçindirmek zorunda olduğunuz insanlar var. Asla yüzüstü bırakamayız tabii ki destek olacağız.

“ANKARA'NIN TÜMÜNÜ İLGİLENDİREN KONULARDA SİYASET OLMAZ”

Mecliste sayımız az olabilir ama Ankara'nın tümünü ilgilendiren konularda siyaset olmaz. Bugüne kadar bir Allah'ın kuluna partizanlık yaptığımı gördünüz mü? Bir kişiyi ayırdığımızı gördünüz mü? Herkes bizim kardeşimiz. Oy versin vermesin herkesin iradesine saygı duyacağız. Dolayısıyla değerli hemşehrilerim, beş yıldır gördünüz. Herkesi kucakladık. Hiç kimsenin hiçbir şeyine bahane bulmadan herkese bir şekilde yardımcı olmaya çalıştık. Olmaya da devam edeceğiz.

“YÜZDE 60 OYLA GELECEĞİZ”

Oy rekoruyla geliyoruz. Oy rekoru niye kırılır? Yaptığın asfatlara, kavşaklara kimse bakmaz. Önce yaptığın işe bakarlar namuslu dürüst yapıyor mu, insanları ayırıyor mu. İnsanların gönlüne öyle girilir. İnsanların gönlüne gimişiz ki, bugün yüzde 60 oyla geleceğiz inşallah. Dolayısıyla doğru belediyeciliği kimin yaptığını gösteriyor.

Sonuç itibariyle, siz Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne mensup insanlarsınız. Elbette ki prblemlerinizi beraber çözeceğiz. Daha iyi şartlarda yaşamanız için elbette Ankara Büyükşehir Belediyesi her zaman yanınızda olacaktır.

Sizler için en iyisi ne ise, belediyeye en az zarar veren ne ise ona hep birlikte karar vereceğiz. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum.”