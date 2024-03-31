Mansur Yavaş'tan Ankaralılara çağrı: Herkesi Belediye önüne bekliyorum
ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ankaralıları Belediye önüne çağırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ankaralıları Belediye önüne çağırdı.
Seçim yarışını açık farkla önde götüren Yavaş, Ankaralılara seslenerek "Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum" dedi.
Merhaba güzel Başkentin güzel yürekli insanları. 😊— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 31, 2024
Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz. ✅
Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum. 🇹🇷#AnkaraKazandı