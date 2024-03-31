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Mansur Yavaş'tan Ankaralılara çağrı: Herkesi Belediye önüne bekliyorum

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ankaralıları Belediye önüne çağırdı.

Güncel
  • 31.03.2024 19:57
  • Giriş: 31.03.2024 19:57
  • Güncelleme: 31.03.2024 20:02
Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara çağrı: Herkesi Belediye önüne bekliyorum

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ankaralıları Belediye önüne çağırdı. 

Seçim yarışını açık farkla önde götüren Yavaş, Ankaralılara seslenerek "Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum" dedi.

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