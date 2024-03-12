Mansur Yavaş'tan Burcu Köksal açıklaması: Belediye başkanının kapısı herkese açık olur

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Burcu Köksal'ın tartışma yaratan sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu ve "5 yıl belediye başkanlığı yaptım, kimseye kapı kapatmadık. Hiçbir belediyede kimliğini çıkar, parti kaydını göster, hangi mezhepsin filan sorulmaz. Rozet çıkarılır. Ben Burcu Hanım'ın aynı şeyi kastettiğini düşünüyorum. Ben DEM ile HÜDAPAR ile işbirliği yapmam anlamında söylediğini düşünüyorum. Burcu Hanım ile görüştüm, net bir şekilde benim gibi düşünüyor. Herkese hizmet vermekte mükellefiz diyor" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında Burcu Köksal'ın tartışma yaratan sözlerinden, Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığına birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Burcu Köksal ile görüştüğünü kaydeden Yavaş, Köksal'ın kendisine "Herkese hizmet vermekte mükellefiz" dediğini aktardı. Beşikçioğlu'nun adaylığını istemediği iddialarına yönelik de değerlendirmede bulunan Yavaş, "Ben istemedim değil, Erdal Bey'in adaylığından haberim yoktu. Başka isim önermiştim sadece yoksa Erdal Beyle daha önceden tanışırız. Dizilerinde Ankara’nın reklamı yapılıyor diye dizilerine destek olduk. Sevdiğimiz bir insandır" ifadelerini kullandı.

Yavaş, İYİ Parti'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım'ın usulsüzlük ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgiliyse "İhaleye fesat karıştırmak konusunda onun tecrübesi çoktur şimdilik o kadarını söylüyorum. Cengiz Topel Yıldırım geldi benden Mamak Belediye Başkanlığını istedi. Bizde vermeyince bu sefer bütün televizyonlara sadece Mansur Yavaş’ı karalamak için gidiyor. Ruh sağlığını kaybetmiş bu arkadaş" dedi.

TV100'de Az Önce Konuştum programına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



"İKİ DÖNEM SİYASET İÇİN DEĞİL, BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN YETERLİ"

Gerçek belediyeciliğin ne olduğunu gösterip bırakacağım demiştim. Fikrimi değiştiren etken pandemi dönemi oldu. 2,5 yıllık kaybımız oldu. Gelirlerde azalma, yoğun çalışmada başladığımız projelerin bir çoğunu yapamadık. Benim kendi prensibim, 2 dönem bir belediye başkanlığı için yeterlidir. Yoksa belediye başkanının projesi bitmez. Fikrim bu konuda net. İlçe belediyelerinde muhtemelen büyük değişiklikler olacak. İstediğimiz gibi çalışamadık. 25 yıl sonra belediye başkanlığı değişimi olunca, ilçe belediyelerinin 19 tanesi muhalif partilerdendi. Birlike çalışma imkanı bulamadık. İnşallah şimdi birlikte çalışma imkanı bulacağımız belediye sayısı artacak. Tadında, zirvede bırakmak lazım. En büyük amacım görevi bırakıp, vatandaşın içine karışmak, gezmek. Bu belediye başkanlığımda son dönemim. Siyaset için değil.



“7-8 TANE KADIN DAİRE BAŞKANIMIZ VAR”

Işık'ın "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarından bir tanesi Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki dairelerin sadece 1 tanesinde kadın olduğu, diğer 20’ye yakın dairede sadece erkeklerin daire başkanı olduğunu söylüyor ve sizi cinsiyetçi olmakla suçluyor. Cinsiyetçi misiniz?" sorusuna Yavaş "7-8 tane kadın daire başkanımız var. Az görünebilir. Geldiğiniz zaman insanları görevden alıp, kadın da atasanız o insanları bir yere koymanız gerekiyor. Kutu dairelere atanabiliyor. Anca bu kadar boşaltabildik, bu kadar kadın daire başkanımız oldu. Onlardan da son derece memnunuz. ABB'de şirketler açısından baktığımızda fen işleri, peyzaj gibi alanlar olduğundan haliyle erkek çalışan çok. Kadın şoförlerimiz var. ANFA'da kadın işçilerimiz çalışıyor. Ankara'da belediye başkanı olmamdaki en büyük etken, Beypazarı'ndaki çalışmam. Beypazarı'nda belediye başkanı olduğumda bir tane kadının işlettiği dükkan yoktu. Yaptığımız çalışmalarla diyelim ki 3-4 bin esnaf varsa bunun yüzde 80'i kadın egemenliğinde. Ben kadınlar neler yapabileceğini bildiğimden kooperatiflere desteklerde bulunduk. Ben bu keyfi Beypazarı'nda yaşadım. Ankara'da da yaşamak isterim" yanıtını verdi.



İLÇE ADAYLARININ BELİRLENMESİNDE ROLÜ NE?

Işık'ın "İlçe belediye başkan adaylarının belirlenmesinde dahliniz ne kadar oldu?" sorusunu Yavaş "Oldu biraz, daha önceden çalışma yapmıştık. Bütün ilçelerde tek tek muhtemel adayları yan yana koyup çalışma yaptık. En çok oyu alma potansiyeli olan isimleri partinin önüne koyduk, kabul ettiler. Benim önerdiğim isimlerden bir çoğu ilçe teşkilatı tarafından da kabul görüp onaylandığı için genel merkezde kabul edildi" cevabını verdi.



"ERDAL BEŞİKÇİOĞLU’NU İSTEMEDİM DEĞİL, ADAYLIĞINDAN HABERİM YOKTU"

Işık'ın "Erdal Beşikçioğlu’nun Etimesgut’un adaylığını sizin gönüllü olmadığınız hatta istemediğiniz yönünde haberler çıktı. Gerçekten Erdal Beşikçioğlu’nun adaylığını istemediniz mi?" sorusunu Yavaş "Ben istemedim değil, Erdal Bey'in adaylığından haberim yoktu. Başka isim önermiştim sadece yoksa Erdal Beyle daha önceden tanışırız. Dizilerinde Ankara’nın reklamı yapılıyor diye dizilerine destek olduk. Sevdiğimiz bir insandır. Tek hedefimiz Ankara'da ilçe sayımızı artırmak, inşallah Erdal Bey ile artıracağız. Erdal Bey anketlerde önde görünüyor. Siyaset herkese açık, onlar da boşuna sanatçı olmuyorlar. Belli özellikler ile kamuoyuna çıkıp beğeni alıyorlar. Erdal Bey istekli, başarılı olacağına inanıyorum. Belediye başkanının kapısı herkese açık olmalıdır. Sosyal medya üzerinden çok rahat ulaşıyorlar. 153 hattımız var, ilk seçildiğimde günlük 2-3 bin talep geliyordu, bunların bir kısmına ben kendimde dönüyordum. Sosyal medyadanın artmasıyla insanlar artık sosyal medyadan ulaşıyorlar" diyerek yanıtladı.

"BURCU KÖKSAL İLE DE GÖRÜŞTÜM, AFYON'DA KAPIMIZ HERKESE AÇIK"

Işık'ın "Siz yeniden belediye başkanı seçilirseniz DEM Parti hariç herkese kapılarım açık mı diyeceksiniz?" sorusu üzerine Yavaş "5 yıl belediye başkanlığı yaptım, kimseye kapı kapatmadık. Görüşlerini beğenmeyebilirsiniz, kızabilirsiniz. Seçildikten sonra herkesten vergi alıyorsunuz. Böyle yaptıktan sonra insan ayırırsanız kul hakkı yersiniz. Hiçbir belediyede kimliğini çıkar, parti kaydını göster, hangi mezhepsin filan sorulmaz. Rozet çıkarılır. Ben Burcu Hanım'ın aynı şeyi kastettiğini düşünüyorum. Ben DEM ile HÜDAPAR ile işbirliği yapmam anlamında söylediğini düşünüyorum. Hiçbir belediye başkanı böyle bir şey demez. Bu bir terör hassasiyetidir. Bu hassasiyet ben de var. Seçildikten sonra ben polis değilim, emniyet mensubu değilim. Belediye başkanının kapısı herkese açık olur. Burcu Hanım ile görüştüm, net bir şekilde benim gibi düşünüyor. Herkese hizmet vermekte mükellefiz diyor" dedi.

“CENGİZ TOPEL YILDIRIM GELDİ BENDEN MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINI İSTEDİ”

Işık'ın "İYİ Parti'nin ABB adayı Cengiz Topel Yıldırım, sizinle ilgili bir iddiayı ortaya attı. Asfalt ihalesi yapılıyor. İki firmanın teklifi kuruşu kuruşuna aynı. 27 işgal evi var, 27'sinin de birim fiyatları aynı. Bu ortalama zekaya sahip bir insana çok mantıklı gelmiyordur? diyor. Bunun adı ihaleye fesat karıştırmaktır diyor" sorusuna "Onun söylediği doğru, nasıl doğru diyeceksiniz? İhaleye fesat karıştırmakta onun tecrübesi çoktur. İhaleler nasıl yapılıyor? Bizim bütün ihalelerimiz açıktır. Katılımcılar gelip zarflarını teker teker veriyor. Tek tek zarflar açılıyor. İki kişi kuruşu kuruşuna aynı teklifi vermiş. Fakat birisi eksik evraktan elenmiş. Aynı fiyatı veren ihaleyi alamamış. O ihale uzmanıdır. Çok girip çıkmıştır ihalelere. Siz ihaleye girmeden aynı rakamı verip veremeyeceğini nereden bilebilirsiniz ki? 10 tane katılımcı var. Biri elenmiş, dokuz katılımcı var. Biri fiyatta daha fazla kırım yaparak ihaleyi almış. Böyle bir şey iddia edildiğinde savcılığa gidin diyorum. Lafı ortaya bırakıp geri kaçmayacaksın. Gidersin savcılığa böyle bir şey var dersin. Aday olduğu partinin genel başkanı ile ben 40 ile gitmişimdir. Her yerde Akşener benim dürüstlüğümü anlatmıştır. Akşener'i yalanlıyor. Basına yansıdığı için söylemek zorundayım. Geldi benden Mamak Belediye Başkanlığı'nı istedi, bizde vermeyince oralarda Yavaş'ı karalıyor. Maden Yavaş yanlış bir insan neden bizle çalışma istedi? Mamak'tan belediye başkanı olamazsın dedik, gitti. Lafı ortaya alıp kara almak için böyle konuşmak olmaz. Namuslu bir insansa gidip evrağı savcılığa verecek. Attığı iftiranın bedelini kendisi ödeyecek. Durmuş, durmuş bunu seçime giderken mi öğrenmiş?" diye konuştu.



"RUH SAĞLINI KAYBETMİŞ BU ARKADAŞ"

Yıldırım'ın "5 milyar 928 milyon bir para belediye kasasında olması gerekirken yok’ soruyoruz bu para nerede?" sözleriyle ilgili Yavaş "Belediyenin beş kuruşu kaybolmaz. Türkiye'de bütün harcamalarını yayınlayan biziz. Şirketlerde yeminli mali müfettişlerimiz var. Sayıştaş denetliyor bizi. Hiçbir şekilde bununla ilgili bilgimiz yok. Sayıştaş raporu olsa bununla ilgili bizi tefe koyarlar. Ruh sağlını kaybetmiş bu arkadaş. Gitsin savcılığa başvursun. Bize bunları savunmak zorunda bıraktırıp projelerimizi anlatmaktan geri koyuyorlar. Bunun muhattapları bizim şirketlerimiz, genel müdürlerimizdir. Herkes ağzından çıkanın sonucuna katlanacaktır" dedi.



"232 KÖYÜN 171’İNİN KANALİZASYON SIKINTISINI ÇÖZDÜK"

Işık'ın "Geçen seçimlerde ‘Kanalizasyonu açıkta kalan bir köy kalmayacak’ demişsiniz. Şu anda Ankara’da 50 köyün kanalizasyonu açıktaymış, niye?" sorusuna Yavaş "Evet. Biz iş başına geldiğimizde 232 küsür köyde kanalizasyonun açıktan aktığını öğrendik. Bunun 171’ini çözdük, 61 köyünki de ihaleye çıkarıldı. 61 köy pandemi nedeniyle hükümet ekonomik sıkıntıya giren müteahhitlere vazgeçme hakkı tanıdığı için bunların hemen hemen hepsi ihaleye çıkıp müteahhittin bıraktığı işler" cevabını verdi.