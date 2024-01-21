Mansur Yavaş'tan 'Turgut Altınok' göndermeli seçim bürosu açılışı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk seçim bürosunu Turgut Altınok'un belediye başkanı olduğu Keçiören'de açtı. Keçiören Belediye Başkan Adayının yakında açıklanacağını kaydeden Yavaş, "Belediye Meclis üyeliği çoğunluğumuzu sağlayacağız ve Ankara'ya çok güzel hizmetler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk seçim bürosunu AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok'un belediye başkanı olduğu Keçiören'de açtı.

Yoğun katılımın olduğu açılışta konuşan Mansur Yavaş, "Tüm çamurlara rağmen Ankara'nın kaldırımlarından ayrımcılığı söktük. 'Çalışıyorlar ama çalışıyorlar' kavramını tümüyle ortadan kaldırdık. Ankara'nın dürüst yönetilebileceğini herkese gösterdik" dedi.

"Belediye Meclisi'ndeki adaletsizliği, garabeti gördünüz" diyen Yavaş, şöyle devam etti: "Biz fazla oy almamıza rağmen Belediye Meclisi'ndeki sayımız düşük kaldı. Keçiören şu yönden şansız. Yıllardır Büyükşehir Belediyesi ile Keçiören Belediyesi hep kavgalı oldu.Umduk ki, böyle bir şey olmasın. Tüm yaklaşımlarımıza rağmen böyle bir şey olmadı."

"TARTIŞMAYI ORTADAN KALDIRMA ZAMANI GELDİ"

"Yakında Keçiören Belediye Başkan Adayımızı açıklayacağız" bilgisini veren Yavaş, "Artık bu tartışmayı ortadan kaldırılma zamanı geldi. Benimle el ele tutuşacak, benimle birlikte Keçiören için çalışacak bir belediye başkanını seçme zamanımız geldi" diye konuştu.

"BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ" VURGUSU

Yavaş, şunları söyledi: "Bizimle yol arkadaşlığı yapabilecek bir belediye başkanına ihtiyacımız var, onu da buradan seçip Belediye Meclis üyeliği çoğunluğumuzu sağlayacağız ve Ankara'ya çok güzel hizmetler yapacağız. "