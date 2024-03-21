Mansur Yavaş’tan ‘600 dairesini' açıklamayan AKP’li Turgut Altınok’a tepki

Mansur Yavaş, rakibi AKP'li Turgut Altınok'un Antalya'da 600 tane evinin bulunduğu iddialarına ilişkin, "600 daireyi unutmuş olamaz. Mal beyanını açıkladı ve bu 600 daire yok. Demek ki saklamak istedi veya kamuoyuna yalan söyledi" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Başkan Adayı Mansur Yavaş, bugün Eczacılar Odası ziyaretinin ardından, AKP Ankara Büşükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un Antalya'da 600 tane dairesinin bulunduğu iddialarına ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"MADEM AÇIKLADINIZ TAM AÇIKLAYIN"

Mansur Yavaş şunları kaydetti:

"600 daireyi unutmuş olamaz. Mal beyanını açıkladı ve bu 600 daire yok. Demek ki saklamak istedi veya kamuoyuna yalan söyledi. Bir siyasetçi yalan söyleyemez. Yalan söylediği de ortaya çıkıyorsa mutlaka gereğini yapması lazım. Çünkü insan aklına hemen şu geliyor; daha açıklamadığı neler var? Yani sakladığı bir şey mi var? Örneğin banka hesapları, ziynet eşyaları da açıklanmadı. Ben bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum artık. Bu 600 daire unutulacak bir şey değil. Dolayısıyla eğer kamuoyundan bir şey kaçırılıyorsa orada şaibe doğacaktır. Ben gereğini yapmasını istiyorum kendisinin. Saklamak istemiş herhalde. Başka bir anlamı yok çünkü 600 daire unutulamaz. 'Babadan kaldı.' Evet babadan kalmış olabilir ama niye onu da açıklamadınız, değil mi? Bunların açıklanması lazım. Babadan ne kaldıysa veya ne gelir elde ediliyorsa banka hesaplarıyla açıklanması lazım ya da hiç açıklamayacaksın. Madem açıkladınız tam açıklayın. Tam açıklamadığınız zaman insan haklarına bir türlü şey gelir. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum."