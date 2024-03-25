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Mantardan zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Çorum'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi

Güncel
  • 25.03.2024 10:34
  • Giriş: 25.03.2024 10:34
  • Güncelleme: 25.03.2024 10:36
Kaynak: AA
Mantardan zehirlenen kişi hayatını kaybetti

 Çorum'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Tır sürücü Şenol Tufan (53), 18 Mart'ta mantar yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

İhbar üzerine Tufan'ın Buharaevler Mahallesi'ndeki evine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tufan, tedavisinin 6. gününde hayatını kaybetti.

Tufan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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