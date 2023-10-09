Manukyan’ın yüzleşmesi tiyatro perdesine yansıyor

Kültür Sanat Servisi

Bundan 23 yıl önce hayatını kaybeden eski vergi rekortmeni ve genelev patronu Matild Manukyan’ın yaşamından kesitler tiyatro sahnesine uyarlandı. Oyun, Manukyan’ın ölümüne bir saat kala, kendisiyle, kadınlarıyla, yaşadıklarıyla ve Tanrı’yla yüzleşmesini konu alıyor. Bahar Hacıbektaşoğlu’nun yazıp oynadığı tek kişilik oyunun proje tasarımında gazeteci Oğuzhan Toracı’nın imzası bulunuyor. Manukyan’ın yaşamını Bakırköy Belediye Tiyatrosu sanatçılarından M. Sercan Yener sahneye koyuyor. Manukyan’ın kariyeri boyunca oturduğu sandalye; genelevin yeni sahibi tarafından oyunda kullanılmak üzere hediye edildi.

Manukyan isimli oyun, 11 Ekim Çarşamba günü saat 21:00’de Bakırköy House of Performance’ta seyirciyle buluşacak.

6 KEZ VERGİ REKORTMENİ OLDU

Karaköy’de kiraya verdiği babasına ait binaların kirasını ödeyemeyen genelev işletmesinden birine ortak olarak bu işe giren Matild Manukyan daha sonra işlettiği genelev sayısı 37’ye çıkarmıştı. Genelevlerden kazandığı paraları gayrimenkule dönüştürerek ailesinden kalan gayrimenkul sayısını artıran Manukyan 6 kez vergi rekortmeni olarak çeşitli ödüller almıştı.

Manukyan, 17 Şubat 2001 yılında İstanbul’da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.