Manuşyan ve eşi defnedildi

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Fransa'da Nazilere karşı direnişin sembollerinden Adıyamanlı Ermeni devrimci Misak Manuşyan'ın naaşı, eşi Mélinée ile birlikte Panthéon'a defnedildi. Ermeni devrimci Misak Manuşyan ve arkadaşlarının seksen yıl önce Naziler tarafından öldürüldüğü Paris yakınlarındaki Mont-Valérien'de tören düzenlendi. Törene kalabalık bir grubun yanı sıra, çok sayıda hükümet üyesi, siyasi lider ve direniş savaşçılarının aileleri katıldı. Törene çok sayıda hükümet üyesi, siyasi lider ve direniş savaşçılarının aileleri katıldı. Tören için Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Fransa'ya gitti. Manuşyan ve arkadaşları 80 yıl önce burada Naziler tarafından öldürülmüştü. Misak Manuşyan 1906 yıllında Adıyaman’da doğdu. 1905 tehciri sırasında ağabeyi Garabed'in dışında ailenin diğer fertleri hayatını kaybetti.

1925'te vatansız bir mülteci olarak Fransa'ya giden Manuşyan, 1943'te 2. Dünya Savaşı sırasında Alman faşizmi ve işgaline karşı yürütülen komünist direniş hareketine katıldı. İşgalci Nazi güçlerine karşı bir dizi saldırı gerçekleştiren küçük bir savaşçı grubuna liderlik etti. 1944'te, Manuşyan'ın yanı sıra çok sayıda Yahudi'nin de bulunduğu gruptan 23 kişi yakalandı ve Nazi rejimi tarafında idam edildi. Manuşyan, Panthéon mezarlığında yer alan hem ilk yabancı hem de ilk komünist direnişçi oldu.