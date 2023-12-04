Maraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın aktardığına göre, saat 14.20'de yaşanan sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.

Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.